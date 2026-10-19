JKU Linz: Betriebsräte und Rektor warnen vor Streichungen durch knappes Uni-Budget

An der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz sorgt das von der Bundesregierung beschlossene Universitätsbudget für Unmut unter Beschäftigten und Studierenden. Die Regierung hat sich auf 16 Milliarden Euro für die Jahre 2028 bis 2030 geeinigt. Betriebsräte, die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) sowie der Rektor der JKU äußerten sich kritisch zu den Auswirkungen auf Personal und Lehre.

Betriebsräte berichten von schlechter Stimmung an der JKU

Angela Wegscheider, stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal an der JKU, sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Die Stimmung ist sehr schlecht.“ An der Universität arbeiten laut Betriebsrat rund 3.000 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommen etwa 1.150 Beschäftigte im allgemeinen Universitätspersonal.

Nadja Aichinger, Vorsitzende des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal, betonte die Bedeutung der Belegschaft für den laufenden Betrieb der Universität: „Das Kapital der Universitäten ist zum Großteil das Personal.“

Auch die Studierendenvertretung meldete sich zu Wort. Markus Frandl, Vorsitzender der ÖH JKU, beschrieb die Situation unter den Studierenden mit den Worten: „Die Leute fürchten sich mittlerweile.“ Laut Frandl arbeitet rund drei Viertel der Studierenden an der JKU neben der Ausbildung. Für Donnerstag ist in Wien eine Demonstration gegen das Uni-Budget geplant.

Rektor warnt vor Einschnitten bei Lehrveranstaltungen

JKU-Rektor Stefan Koch äußerte sich am Sonntag im ORF Oberösterreich-Interview zu möglichen Konsequenzen des Budgets. Er sagte: „Es wird wahrscheinlich zur Streichung von Lehrveranstaltungen kommen.“ In den veranschlagten 16 Milliarden Euro ist auch das Geld für den Aufbau der IT:U enthalten, der neuen Technischen Universität in Linz.

Landeshauptmann Thomas Stelzer bezeichnete das Universitätsbudget am Montag als „sicher keinen Aufschwungsbeschleuniger“. Die Universitätenkonferenz (uniko), der Zusammenschluss der heimischen Universitäten, spricht nach eigenen Berechnungen von einem Fehlbetrag von rund zwei Milliarden Euro.

Finanzierung der Hochschulen als wiederkehrendes Spannungsfeld

Die Finanzierung der österreichischen Universitäten wird grundsätzlich im Rahmen mehrjähriger Leistungsvereinbarungen zwischen dem Wissenschaftsministerium und den einzelnen Hochschulen geregelt. Diese Vereinbarungen legen fest, welche Mittel eine Universität für einen bestimmten Zeitraum erhält und welche Leistungen sie im Gegenzug in Lehre und Forschung erbringen soll. Steigende Personal- und Betriebskosten, etwa durch Gehaltsabschlüsse oder Energiepreise, wirken sich dabei unmittelbar auf den finanziellen Spielraum der Institutionen aus.

In Diskussionen um Hochschulbudgets spielt regelmäßig die Frage eine Rolle, ob zusätzliche Mittel real eine Verbesserung der Ausstattung bedeuten oder lediglich bestehende Kostensteigerungen ausgleichen. Bei mehrjährigen Budgetperioden kommt hinzu, dass Preis- und Lohnentwicklungen über den gesamten Zeitraum schwer vorherzusehen sind, was die Bewertung einzelner Budgetbeschlüsse zusätzlich erschwert.

Auch der Umgang mit neuen Bildungseinrichtungen ist in solchen Zusammenhängen regelmäßig Gegenstand von Diskussionen. Wird eine neue Institution aus einem bestehenden Gesamtbudget mitfinanziert, kann dies aus Sicht bereits etablierter Universitäten den Verteilungsspielraum für den laufenden Betrieb verringern. Entscheidend ist dabei jeweils, ob zusätzliche Aufgaben mit zusätzlichen Mitteln hinterlegt werden oder aus vorhandenen Budgets gedeckt werden müssen.