Kärnten protestiert gegen geplante Umstellung bei EU-Regionalförderung

Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) gehört zu einer Gruppe europäischer Länderchefs, die in Brüssel gegen eine mögliche Neuordnung der EU-Regionalförderung protestieren. Im Gespräch ist, dass diese Gelder künftig über den Bund an die Länder verteilt werden sollen, statt wie bisher direkt an die Regionen zu fließen. Kärnten hat seit dem EU-Beitritt insgesamt 450 Millionen Euro an Regionalförderung erhalten.

Protest gegen geänderte Verteilung der Fördergelder

Gemeinsam mit mehreren anderen Länderchefs wendet sich Fellner in Brüssel gegen die diskutierte Umstellung der Mittelvergabe. Zu den protestierenden Vertretern zählt auch Stefania Proietti, Präsidentin der italienischen Region Umbrien. Der Protest richtet sich gegen Überlegungen, wonach die EU-Regionalförderung nicht mehr unmittelbar an die Regionen, sondern über die jeweiligen nationalen Regierungen verteilt werden könnte.

Hintergrund der Debatte ist der neue mehrjährige EU-Finanzrahmen, der von 2028 bis 2034 gelten soll. Über die genaue Verteilung der Mittel müssen die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament noch verhandeln. Eine endgültige Entscheidung über den künftigen Verteilungsmechanismus ist damit noch nicht gefallen.

Welche Bedeutung die EU-Regionalförderung für Kärnten bislang hatte, zeigt auch ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Infrastrukturpolitik: Der Bau der Koralmbahn wurde aus einem gesonderten EU-Fördertopf mit 600 Millionen Euro mitfinanziert. Dieses Projekt wurde unabhängig von der klassischen Regionalförderung unterstützt, verdeutlicht aber die Größenordnung, in der EU-Mittel bislang direkt in Kärntner Vorhaben geflossen sind.

Funktionsweise der EU-Regionalförderung

Die EU-Regionalförderung, auch Kohäsionspolitik genannt, zielt grundsätzlich darauf ab, wirtschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den Regionen der Europäischen Union auszugleichen. Mitgliedstaaten und Regionen können aus verschiedenen Fonds Mittel für Infrastrukturprojekte, Wirtschaftsförderung, Forschung oder den Ausbau ländlicher Gebiete beantragen. Üblicherweise werden die Programme in mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt, die den finanziellen Spielraum der EU für einen bestimmten Zeitraum definieren.

Bei der bisherigen Vergabepraxis spielen die Regionen selbst eine zentrale Rolle: Sie reichen Programme ein, setzen Prioritäten und sind unmittelbar an der Umsetzung beteiligt. Eine Verlagerung der Verteilung auf die nationale Ebene würde grundsätzlich bedeuten, dass die Mitgliedstaaten eine stärkere steuernde Funktion übernehmen und die Gelder anschließend an die einzelnen Länder oder Regionen weiterreichen. Befürworter einer solchen Umstellung verweisen in vergleichbaren Debatten häufig auf eine einfachere Verwaltung und eine bessere Abstimmung mit nationalen Förderprogrammen. Kritiker wenden demgegenüber ein, dass regionale Besonderheiten und lokale Expertise bei einer zentralisierten Vergabe an Gewicht verlieren könnten.

Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU sind grundsätzlich komplexe politische Prozesse, an denen neben der Europäischen Kommission auch der Rat der Mitgliedstaaten sowie das Europäische Parlament beteiligt sind. Solche Verhandlungen erstrecken sich erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum, da unterschiedliche nationale und regionale Interessen miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Erst nach Abschluss dieser Verhandlungen steht fest, nach welchen Kriterien und über welche Verwaltungsebenen die Mittel in der kommenden Förderperiode tatsächlich verteilt werden.