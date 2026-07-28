Kärnten stellt 720.000 Euro für Klimaanlagen in Pflegeheimen bereit

Kärnten fördert Klimaanlagen für Pflegeheime

Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag eine neue Förderung für Altenwohn- und Pflegeheime beschlossen. Damit soll der Ankauf von Klimaanlagen in diesen Einrichtungen unterstützt werden.

Für die Förderung stehen insgesamt 720.000 Euro zur Verfügung. Ziel ist es, in allen 79 Pflegeheimen in Kärnten zumindest einen klimatisierten Gemeinschaftsraum zu ermöglichen.

Förderhöhe und Voraussetzungen

Gefördert werden 60 Prozent der Investitionskosten, maximal jedoch 9.000 Euro pro Anlage. Förderfähig sind Klimaanlagen für allgemein zugängliche Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume, die im Jahr 2026 errichtet werden.

Förderung für Schulen und Kindergärten

Bereits vor drei Wochen wurde eine Förderung für die Kühlung von Kärntner Schulen und Kindergärten präsentiert. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sagte, diese Förderung werde sehr gut angenommen.

Für kühlende Maßnahmen in Kinderbildungseinrichtungen stehen für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt vier Millionen Euro an Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens zur Verfügung. Gefördert werden dabei bis zu 80 Prozent der Investitionskosten. Bis Dienstag wurden von den Kärntner Kommunen 85 Projekte beantragt, was Fördermitteln von 1,4 Millionen Euro entspricht.

Mit den Mitteln kofinanziert werden unter anderem die Installation von Deckenventilatoren, Coolingrooms, Deckenkühlungen, Rollos, Jalousien und Hitzeschutzfolien. Im Außenbereich werden zudem Baumpflanzungen, beschattete Freiluftklassen, Trinkbrunnen, Entsiegelungen und Dachbegrünungen gefördert.