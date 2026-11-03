Kärntner U-Ausschuss beginnt Befragungen zum Verkauf von Landesvermögen

Der Untersuchungsausschuss des Kärntner Landtages zum Verkauf von Landesvermögen beginnt am Mittwoch mit der Befragung von Auskunftspersonen. Als Erster wird Günter Bauer, Direktor des Landesrechnungshofes, angehört. Der Ausschuss war auf Antrag der FPÖ eingesetzt worden, die beim Verkauf des Feriendorfes Ossiacher See und des Jugendheimes Görtschach einen Schaden für die Steuerzahler ortet.

Rechnungshofdirektor als erste Auskunftsperson

Der Landesrechnungshof hatte den Verkauf beider Liegenschaften geprüft und in seinem Bericht im Vorjahr Kritikpunkte festgehalten. Mit Günter Bauer wird nun jener Mann befragt, der diese Prüfung verantwortete. Vorsitzender des U-Ausschusses ist FPÖ-Parteichef Erwin Angerer, als weiteres Ausschussmitglied ist Michael Reiner benannt.

Im Vorfeld der Befragungen hatten sich die Mitglieder des Untersuchungsausschusses vor Ort ein Bild gemacht. Sie besichtigten sowohl das Landesjugendheim Görtschach als auch das mittlerweile geschlossene Feriendorf Ossiacher See. Das Jugendheim war von den Kinderfreunden gekauft worden, die die Einrichtung auch als Betreiber weiterführen. Das Feriendorf am Ossiacher See hingegen ist derzeit geschlossen. Im Zusammenhang mit dieser Liegenschaft hatte der Aufsichtsrat der zuständigen Landesgesellschaft eine Rücknahmeklausel angesprochen.

Prüfauftrag und parlamentarische Kontrolle

Ein Untersuchungsausschuss ist in Österreich das schärfste Kontrollinstrument, das einem Landtag oder dem Nationalrat zur Verfügung steht. Grundsätzlich dient er dazu, politisches und behördliches Handeln der Vergangenheit lückenlos aufzuarbeiten und dabei auch Auskunftspersonen unter Wahrheitspflicht zu befragen. Anders als im Strafprozess geht es dabei nicht um die Feststellung individueller Schuld, sondern um die politische Bewertung von Entscheidungen und Abläufen innerhalb der Verwaltung oder landeseigener Gesellschaften.

Üblicherweise werden solche Ausschüsse durch einen parlamentarischen Antrag einer Fraktion eingesetzt, die damit einen konkreten Verdacht auf Missstände zur weiteren Klärung bringt. In der Praxis stehen am Beginn eines Untersuchungsausschusses häufig Berichte von Rechnungshöfen, da diese Institutionen die wirtschaftliche Gebarung öffentlicher Stellen regelmäßig auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit hin überprüfen. Die Spitze einer solchen Prüfbehörde gilt daher häufig als naheliegende erste Auskunftsperson, weil sie über die fachliche Einschätzung des geprüften Sachverhalts berichten kann, bevor im weiteren Verlauf politisch Verantwortliche oder Vertreter der beteiligten Gesellschaften befragt werden.

Verkauf landeseigener Liegenschaften

Bei Verkäufen von Liegenschaften aus dem Besitz eines Bundeslandes gelten grundsätzlich besondere Sorgfaltspflichten, da es sich um öffentliches Vermögen handelt. Üblicherweise sind dabei Fragen der Wertermittlung, der Vertragsgestaltung und etwaiger vertraglicher Rückfallklauseln von Bedeutung. Eine Rücknahmeklausel, wie sie im Zusammenhang mit einer verkauften Liegenschaft angesprochen werden kann, soll in solchen Fällen in der Regel sicherstellen, dass ein Grundstück oder Gebäude unter bestimmten Bedingungen wieder in öffentliches Eigentum zurückgeführt werden kann, etwa wenn eine vereinbarte Nutzung nicht fortgeführt wird. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Klausel im konkreten Fall zur Anwendung kommen könnte, ist Gegenstand der weiteren Beratungen des Ausschusses.