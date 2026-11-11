Kärntner U-Ausschuss nach 45 Minuten unterbrochen – Zeuge verweigert öffentliche Aussage

Der Untersuchungsausschuss im Kärntner Landtag zum Verkauf von Landesvermögen ist am Mittwoch bereits nach einer dreiviertel Stunde unterbrochen worden. Grund dafür war das Fernbleiben der ersten geladenen Auskunftsperson, eines früheren Geschäftsführers der Landes-Immobiliengesellschaft. Der Zeuge hatte zuvor verlangt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt zu werden. Der Ausschuss lehnte diese Forderung ab.

Zeuge bleibt Ausschuss fern

Der frühere Geschäftsführer der Landes-Immobiliengesellschaft war als erste Auskunftsperson für die Sitzung vorgesehen. Nachdem seine Forderung nach einer nichtöffentlichen Befragung vom Ausschuss abgelehnt worden war, erschien er nicht. Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen. Der Zeuge soll nun erneut geladen werden.

Sollte er auch der zweiten Ladung nicht Folge leisten, kann gegen ihn eine Beugestrafe zwischen 500 und 10.000 Euro verhängt werden. Im Anschluss an eine solche Strafe besteht zudem die Möglichkeit, den Zeugen vorführen zu lassen. Obmann des Untersuchungsausschusses ist Erwin Angerer von der FPÖ.

Für die weiteren Sitzungen sind ein zweiter ehemaliger Geschäftsführer der Landes-Immobiliengesellschaft sowie der damalige Geschäftsführer der Seenliegenschafts-Verwaltung als Auskunftspersonen geladen.

Gegenstand der Untersuchung

Der Ausschuss befasst sich mit zwei konkreten Immobiliengeschäften des Landes Kärnten. Zum einen geht es um den Verkauf des Feriendorfes am Ossiacher See an eine Immobilienfirma. Zum anderen untersucht der Ausschuss den Verkauf des Jugendheimes Görtschach an die SPÖ-nahen Kinderfreunde.

Aufgaben parlamentarischer Untersuchungsausschüsse

Untersuchungsausschüsse dienen in Landtagen grundsätzlich dazu, politisch bedeutsame Vorgänge der Verwaltung oder landeseigener Gesellschaften lückenlos aufzuklären. Dabei können Auskunftspersonen geladen werden, die zu einzelnen Entscheidungen, Abläufen oder Zuständigkeiten befragt werden. Die Befragungen finden üblicherweise öffentlich statt, damit der Verlauf nachvollziehbar bleibt. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit kommt in der Praxis nur in begründeten Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn schutzwürdige Interessen berührt sind. Über einen solchen Antrag entscheidet der Ausschuss selbst.

Auskunftspersonen sind bei einer Ladung grundsätzlich zum Erscheinen verpflichtet. Bleibt eine geladene Person dennoch fern, sehen die einschlägigen Verfahrensregeln Zwangsmittel vor, um die Aufklärungsarbeit des Ausschusses nicht zu gefährden. Dazu zählen Beugestrafen in einem gesetzlich festgelegten Rahmen sowie als letztes Mittel die zwangsweise Vorführung durch die Behörden. Solche Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Ausschüsse ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung und landeseigenen Gesellschaften tatsächlich nachkommen können.

Landeseigene Immobilien- und Verwaltungsgesellschaften wie die im Kärntner Fall betroffenen Einrichtungen sind üblicherweise mit der Verwaltung, Vermietung oder Veräußerung öffentlicher Liegenschaften befasst. Verkäufe von Landesvermögen unterliegen dabei in der Regel bestimmten internen Abläufen und Genehmigungsschritten, die im Rahmen eines Untersuchungsausschusses im Detail nachvollzogen werden können.