Knapp 47.000 Wahlberechtigte: Landwirtschaftskammer-Wahl in Tirol wird deutlich größer

Bei der Landwirtschaftskammer-Wahl in Tirol im Februar 2027 wird der Kreis der Wahlberechtigten deutlich größer ausfallen als bisher. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer werden fast 10.000 Menschen mehr wahlberechtigt sein als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren. Die potenzielle Wählerschaft steigt damit auf rund 47.000 Personen.

Gesetzesnovelle erweitert den Kreis der Mitglieder

Grund für die Ausweitung ist eine Änderung des Kammergesetzes. Durch die Novelle werden künftig auch Eltern von Hofeigentümern oder Bewirtschaftern Mitglieder der Landwirtschaftskammer Tirol, sofern sie ihren Hauptwohnsitz am Betrieb haben und dort in erheblichem Ausmaß mitarbeiten.

Bisher waren Eigentümer, Pächter und Fruchtgenussberechtigte land- und forstwirtschaftlicher Betriebe wahlberechtigt. Dasselbe galt für deren Ehepartner, eingetragene Partner, Lebensgefährten und Kinder, wenn sie in erheblichem Ausmaß im Betrieb mitarbeiten. Mit der Gesetzesänderung kommt nun die Elterngeneration als eigene Gruppe hinzu, was die spürbare Zunahme der Wahlberechtigten erklärt.

Brigitte Amort, Vorsitzende der Grünen Bäuerinnen und Bauern, äußert Bedenken zu dieser Erweiterung des Wahlrechts. Amort stammt aus der Gemeinde Tristach im Bezirk Lienz.

Organisation der Interessenvertretung in der Landwirtschaft

Landwirtschaftskammern sind gesetzlich eingerichtete Interessenvertretungen der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen. In Österreich besitzt jedes Bundesland eine eigene Landwirtschaftskammer, deren Zusammensetzung und Wahlmodus jeweils im Landesrecht geregelt sind. Mitglieder dieser Kammern sind in der Regel Personen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb besitzen, pachten oder dort in maßgeblichem Umfang mitarbeiten.

Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer wird üblicherweise von den Mitgliedern im Wege einer Kammerwahl bestimmt. Bei solchen Wahlen treten in der Regel mehrere bäuerliche Organisationen und Listen gegeneinander an, die unterschiedliche Positionen zu agrarpolitischen Fragen vertreten. Das Ergebnis der Wahl bestimmt die Zusammensetzung der Kammergremien für die kommende Funktionsperiode, die in Tirol traditionell fünf Jahre umfasst.

Wer wahlberechtigt und wählbar ist, hängt maßgeblich von der Definition der Kammermitgliedschaft im jeweiligen Landesgesetz ab. Änderungen an dieser Definition, etwa eine Ausweitung auf zusätzliche Familienangehörige, wirken sich unmittelbar auf die Größe des Wahlkörpers aus. Je nach Betriebsstruktur und Familienkonstellation können solche Anpassungen die Zahl der Berechtigten spürbar verändern, ohne dass sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe selbst erhöht.

Mitarbeit am Hof als zentrales Kriterium

Ein wiederkehrendes Element bei der Definition der Kammermitgliedschaft ist das Kriterium der erheblichen Mitarbeit am Betrieb. Dieses Kriterium soll sicherstellen, dass das Wahlrecht an eine tatsächliche Einbindung in die Bewirtschaftung geknüpft bleibt und nicht allein von formalen Eigentums- oder Familienverhältnissen abhängt. Bei Betrieben, die von mehreren Generationen gemeinsam bewirtschaftet werden, kann die Frage, wer in welchem Ausmaß mitarbeitet, im Einzelfall unterschiedlich zu beurteilen sein. Die nun erfolgte Ausweitung auf Eltern von Hofeigentümern oder Bewirtschaftern mit Hauptwohnsitz am Betrieb trägt der verbreiteten Praxis Rechnung, dass die ältere Generation nach einer Hofübergabe häufig weiterhin am Betrieb lebt und dort mitarbeitet.