KPÖ fordert Prüfung von Salzachwasser-Zuleitung für Lieferinger Badesee

KPÖ will Frischwasserzufuhr für Lieferinger Badesee prüfen lassen

Die KPÖ in der Stadt Salzburg setzt sich dafür ein, eine Frischwasserzufuhr für den Lieferinger Badesee zu prüfen. Der See speist sich derzeit ausschließlich über Regenwasser. Im Sommer erwärmt sich das Wasser stark, und Badegäste kritisieren regelmäßig die Wasserqualität.

Der Vorschlag sieht vor, Wasser aus der Salzach zu nutzen, die nur wenige Meter vom Badesee entfernt fließt. Die Salzach weist laut vorliegenden Angaben eine Wassertemperatur von 16 Grad auf.

Behörde weist auf Sedimentproblematik hin

Das Referat für Allgemeine Wasserwirtschaft gibt jedoch zu bedenken, dass die Salzach viele feine Sedimente mit sich führt. Bei einer Einleitung von Salzachwasser würden sich diese Schwebstoffe ablagern und den Badesee trüben.

Cornelia Plank, KPÖ-Vertreterin und regelmäßig als Rettungsschwimmerin am Lieferinger Badesee im Einsatz, brachte den Vorschlag ein. Der zurückgetretene Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) hatte angekündigt, die Idee prüfen zu wollen, verwies dabei jedoch auf ein knappes Budget.