Landbauer fordert von ÖBB rasche Verbesserungen bei Pünktlichkeit und Zugausfällen

Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) hat in einem offenen Brief an den Vorstand der ÖBB-Holding rasche Verbesserungen im Bahnverkehr gefordert. Landbauer, der in Niederösterreich für den Verkehr zuständig ist, verlangte darin konkrete Schritte bei Pünktlichkeit, Zugausfällen und Anschlussverbindungen.

Offener Brief an die ÖBB-Spitze

Landbauer wandte sich mit seinem Schreiben direkt an den Vorstand der ÖBB-Holding. Darin forderte er rasche Verbesserungen in drei zentralen Bereichen: der Pünktlichkeit der Züge, der Zahl der Zugausfälle sowie der Zuverlässigkeit von Anschlussverbindungen.

Zeitlich fällt der Brief in eine Phase, in der es im niederösterreichischen Bahnverkehr zu mehreren Störungen kam. Am Montag entrollten in Wiener Neustadt 21 Güterwagen, zwei davon entgleisten. Dabei wurde die Oberleitung schwer beschädigt. In der Folge waren tausende Passagiere im Fern- und Nahverkehr von Zugausfällen und Verspätungen betroffen. Zusätzlich gab es Beschwerden von Fahrgästen über unzureichende Informationen während der Störungen.

Bereits Anfang Oktober war es auf der Ostbahn zu mehrtägigen Einschränkungen gekommen. Ursache war damals eine Oberleitungsstörung, die durch ein Eichhörnchen ausgelöst wurde.

Finanzierung von Infrastruktur und Nahverkehr

Der ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2027 bis 2032 sieht Investitionen von 19,5 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur vor. Davon sind rund 8,86 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Stabilität des Bahnbetriebs vorgesehen.

Auf Landesebene stellt Niederösterreich im Jahr 2026 rund 114 Millionen Euro für Schienenverkehrsleistungen bereit. Hinzu kommt eine jährliche Beteiligung von rund 30 Millionen Euro an Infrastrukturmaßnahmen für den Nahverkehr.

Reaktion der ÖBB

Die ÖBB teilten auf Anfrage der APA mit, dass sie jede Anregung und Kritik ernst nehmen. Oberstes Ziel sei eine hohe Qualität sowie ein stabiles und verlässliches Fahrplanangebot. Als Gründe für Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb nannte das Unternehmen äußere Einflussfaktoren wie technische Gebrechen, Witterungseinflüsse oder Unfälle.

Störungsursachen im Bahnbetrieb

Grundsätzlich hängt die Zuverlässigkeit des Zugverkehrs von einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab. Dazu zählen der Zustand der Infrastruktur, die Verfügbarkeit von Fahrzeugen sowie äußere Einflüsse, die sich nur eingeschränkt steuern lassen. Oberleitungen etwa sind empfindlich gegenüber mechanischen Beschädigungen, sei es durch Unfälle, Witterungseinflüsse oder, wie im Fall der Ostbahn im Oktober, durch Tierkontakt. Schon kleinere Beschädigungen an der Oberleitung können dazu führen, dass ganze Streckenabschnitte vorübergehend nicht befahrbar sind, da Züge ohne intakte Stromversorgung nicht fahren können.

Kommt es zusätzlich zu Vorfällen wie entgleisten oder entrollten Güterwagen, sind in der Regel aufwendige technische Untersuchungen und Reparaturarbeiten notwendig, bevor der reguläre Betrieb wieder vollständig aufgenommen werden kann. Solche Vorfälle wirken sich häufig nicht nur auf die unmittelbar betroffene Strecke aus, sondern auch auf angrenzende Verbindungen im Fern- und Nahverkehr, da Fahrpläne und Anschlüsse eng miteinander verknüpft sind.

Investitionen in die Schieneninfrastruktur, wie sie im ÖBB-Rahmenplan vorgesehen sind, zielen üblicherweise darauf ab, die technische Stabilität des Systems langfristig zu erhöhen. Dazu zählen etwa die Erneuerung von Gleisanlagen, Oberleitungen und Sicherungstechnik. Ergänzend dazu stellen Bundesländer wie Niederösterreich eigene Mittel für Verkehrsleistungen und Infrastrukturmaßnahmen im Nahverkehr bereit, da Regionalverbindungen häufig über Kooperationen zwischen Ländern und dem Bahnunternehmen organisiert und mitfinanziert werden.

Bei der Informationsweitergabe an Fahrgäste während Störungen gelten innerbetrieblich in der Regel festgelegte Abläufe, etwa über Lautsprecherdurchsagen, digitale Anzeigen oder Mitteilungen über Apps und Internetseiten. W