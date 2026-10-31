Landeshauptleute fordern Abschaffung der Flugabgabe – Kritik von Grünen und Umweltexperten

Mehrere Landeshauptleute fordern die Abschaffung der österreichischen Flugabgabe. In einem gemeinsamen Schreiben an Bundeskanzler Christian Stocker und Verkehrsminister Peter Hanke sprechen sich die Landeshauptleute von Tirol, Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten dafür aus. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstützen eine Abschaffung der Abgabe.

Forderung aus mehreren Bundesländern

Die Initiative kommt von den Landeshauptleuten mehrerer Bundesländer, die sich gemeinsam an die Bundesregierung gewandt haben. Mit Ludwig und Mikl-Leitner haben sich zusätzlich Spitzenvertreter aus Wien und Niederösterreich für denselben Schritt ausgesprochen. Landeshauptmann Markus Wallner hat sich zu dem Thema bislang nicht geäußert.

Auf Bundesebene wird das Thema bereits verhandelt. NEOS-Verkehrssprecher Dominik Oberhofer erklärte, auf Bundesebene werde bereits über eine mögliche Senkung der Flugabgabe gesprochen.

Belastung für Fluganbieter am Beispiel People’s Airline

Wie sich die Abgabe auf einzelne Anbieter auswirkt, zeigt das Beispiel der People’s Airline, die regelmäßig Flüge zwischen Wien und dem Flughafen Altenrhein anbietet. Geschäftsführer Thomas Krutzer bezifferte die jährliche Belastung durch die Flugabgabe für sein Unternehmen auf rund 50.000 Euro. Konkret fallen bei der Strecke Wien–Altenrhein zwölf Euro Flugabgabe pro Ticket an. Grundsätzlich gilt die Abgabe für Abflüge von österreichischen Flughäfen. Für Kurzstrecken mit einer Entfernung von weniger als 350 Kilometern sieht die Regelung einen Satz von 30 Euro pro Ticket vor.

Kritik an einer Abschaffung

Der Forderung der Landeshauptleute stehen kritische Stimmen gegenüber. Oliver Picek, Chefökonom des Momentum Instituts, warnte, Österreich dürfe sich nicht von Billigfluglinien erpressen lassen. Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, verwies darauf, dass die Luftfahrt bereits von Steuerprivilegien in Höhe von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr profitiere. Auch WWF-Klimasprecherin Viktoria Auer ist in die Debatte eingebunden.

Hintergrund zur Flugabgabe

Die Flugabgabe wurde in Österreich als Lenkungsinstrument im Flugverkehr eingeführt und wird grundsätzlich bei Abflügen von inländischen Flughäfen fällig. Üblicherweise richtet sich die Höhe nach der Flugdistanz, wobei kürzere Strecken mit vergleichsweise hohen Sätzen belegt werden können, während für Langstreckenflüge andere Beträge gelten. Ziel derartiger Abgaben ist in der Regel, einen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Haushalte zu leisten und zugleich Anreize im Bereich der Verkehrsmittelwahl zu setzen.

Debatten über die Luftverkehrsbesteuerung sind in vielen europäischen Ländern verbreitet. Befürworter einer Abgabe verweisen meist auf Umwelt- und Klimaaspekte sowie auf steuerliche Vorteile, die der Luftfahrtsektor etwa durch die Befreiung von Kerosinsteuern auf internationalen Flügen genießt. Gegner einer solchen Abgabe argumentieren häufig mit der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit von Flughäfen und Airlines im Vergleich zu Standorten in Nachbarländern, an denen geringere oder keine vergleichbaren Abgaben erhoben werden. Insbesondere bei Kurzstreckenverbindungen zwischen kleineren Regionalflughäfen kann eine fixe Abgabe pro Ticket einen relativ hohen Anteil am Gesamtpreis ausmachen, was sich auf die Wirtschaftlichkeit einzelner Strecken auswirken kann.

Politische Entscheidungen über die Anpassung oder Abschaffung solcher Abgaben erfolgen in Österreich üblicherweise auf Bundesebene, da es sich um eine bundesgesetzlich geregelte Steuer handelt. Landesregierungen können sich dabei mit Forderungen oder Stellungnahmen einbringen, eine verbindliche Entscheidung liegt jedoch bei der Bundesregierung und dem Nationalrat. Verhandlungen über steuerliche Regelungen im Verkehrsbereich berühren dabei regelmäßig sowohl wirtschafts- als auch umweltpolitische Zielsetzungen, die in Abwägung zueinander stehen.