Liste Fritz will Rechnungshof-Prüfungen für Tiroler Tourismusverbände – ÖVP und Verbände wehren sich

Die Oppositionspartei Liste Fritz fordert in Tirol mehr Transparenz bei den Tourismusverbänden. Konkret soll der Landesrechnungshof künftig die Möglichkeit erhalten, Tourismusverbände von sich aus zu prüfen. Widerstand gegen diesen Vorstoß kommt von den Tourismusverbänden selbst sowie von Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP).

Forderung nach eigenständiger Prüfbefugnis

Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint fordert, dass der Landesrechnungshof Einschau in die finanzielle Gebarung der Tourismusverbände halten kann. Derzeit hat der Landesrechnungshof diese Möglichkeit nicht. Sint kritisiert, dass die Tourismusabteilung des Landes, die als Aufsichtsbehörde fungiert, bislang nur Budgets und Jahresabschlüsse prüft. Die entsprechenden Berichte der Tourismusabteilung sind zudem geheim.

In Tirol gibt es insgesamt 34 Tourismusverbände. Sie verfügten 2025 gemeinsam über Einnahmen von 280 Millionen Euro. Finanziell stärkster Verband ist Ötztal Tourismus mit 30,7 Millionen Euro, gefolgt vom Verband Innsbruck/Feriendörfer mit knapp über 23 Millionen Euro. Finanziert werden die Tourismusverbände über die Aufenthaltsabgabe sowie über die Tourismusabgabe, die für jeden Betrieb in Tirol verpflichtend zu entrichten ist. Organisatorisch sind die Verbände als selbständige Körperschaften öffentlichen Rechts aufgestellt.

Position der Tourismusverbände und des zuständigen Landesrats

Tourismuslandesrat Gerber, der politisch für die Tourismusabteilung des Landes zuständig ist, sieht keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Prüfung durch den Landesrechnungshof. Auch aus den Tourismusverbänden selbst kommt Widerstand gegen die Forderung der Liste Fritz.

Adrian Siller, Vorstandsmitglied im Verein der Tiroler Tourismusverbände und Obmann des Tourismusverbandes Stubai, verweist auf bestehende Kontrollmechanismen innerhalb der Verbände. Aufträge würden durch die Fachabteilung und die Geschäftsführung geprüft, bei Aufträgen über einer bestimmten Höhe sei zusätzlich eine Freigabe durch den Vorstand erforderlich. Darüber hinaus gebe es Kassaprüfungen, die zweimal jährlich die Gebarung kontrollieren. Die Tourismusverbände seien zudem verpflichtet, den Rechnungsbericht in der Vollversammlung darzulegen, und ihre Gebarung werde von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Vergleich mit der Regelung in Salzburg

Als Vorbild für ihre Forderung verweist die Liste Fritz auf das Bundesland Salzburg. Dort soll künftig der Landesrechnungshof die Tourismusverbände prüfen können. In Salzburg gibt es 78 Tourismusverbände mit Einnahmen von rund 50 Millionen Euro. Der Salzburger Landtag hat einstimmig beschlossen, die Prüfungskompetenzen des Landes-Rechnungshofs entsprechend zu erweitern.

Organisation und Geschichte der Tourismusverbände

Tourismusverbände bilden in Österreich traditionell die organisatorische Grundlage der touristischen Selbstverwaltung auf regionaler Ebene. Als Körperschaften öffentlichen Rechts nehmen sie Aufgaben wie Marketing, Gästebetreuung und touristische Infrastruktur wahr und finanzieren sich über Pflichtabgaben der ansässigen Betriebe sowie über Beiträge der Gäste. Diese Struktur unterscheidet sie von rein privatwirtschaftlichen Vereinen, da die Mitgliedschaft und die Abgabenpflicht gesetzlich geregelt sind.

Die Aufsicht über solche Körperschaften liegt üblicherweise bei der jeweils zuständigen Landesverwaltung, die Budgets, Jahresabschlüsse und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel kontrolliert. Landesrechnungshöfe sind in Österreich grundsätzlich mit der Prüfung der Gebarung öffentlicher Stellen und von Einrichtungen betraut, an denen das Land beteiligt ist oder die öffentliche Mittel verwalten. Ob und in welchem Umfang ein Landesrechnungshof auch bei Körperschaften wie Tourismusverbänden von sich aus tätig werden kann, hängt von den jeweiligen landesgesetzlichen Bestimmungen ab und unterscheidet sich zwischen den Bundesländern.

Die Geschichte der organisierten Tourismusverbände in Tirol reicht weit zurück: Bereits 1870 wurde in Hall der erste Tourismusverband gegründet. Die heutige Struktur mit 34 eigenständigen Verbänden und einer landesweiten Interessenvertretung hat sich seither über mehrere Jahrzehnte entwickelt und bildet bis heute die Basis der