Militärkommandant will Zivildienst sofort auf elf Monate verlängern

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Der Wiener Militärkommandant Christian Habersatter hat sich für eine sofortige Verlängerung des Zivildienstes ausgesprochen. Hintergrund ist die Wehrdienstreform, die Anfang Oktober in Begutachtung geschickt wurde. Die begutachtete Fassung sieht sechs Monate Grundwehrdienst, einen Monat Truppenausbildung sowie zwei Monate Milizübungen vor. Habersatter hätte stattdessen das von der Wehrdienstkommission vorgeschlagene Modell mit acht Monaten Grundwehrdienst und zwei Monaten Milizübungen bevorzugt.

Unterschiedliche Modelle für den Grundwehrdienst

Die Wehrdienstkommission hatte ein Modell ausgearbeitet, das acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen vorsieht. Die Version, die nun in Begutachtung ist, weicht davon ab: Sie kombiniert sechs Monate Grundwehrdienst mit einem zusätzlichen Monat Truppenausbildung und zwei Monaten Milizübungen. Habersatter, der seit April Wiener Militärkommandant ist, hätte die ursprüngliche Acht-plus-zwei-Variante der Wehrdienstkommission bevorzugt.

Mit der Reform ist zugleich ein Mechanismus zur möglichen Verlängerung des Zivildienstes verknüpft. Demnach soll der Zivildienst auf elf Monate verlängert werden, wenn sich in einem Kalenderjahr weniger als 13.875 Personen für den Grundwehrdienst melden. Diese Verlängerung würde dann im übernächsten Jahr nach der festgestellten Unterschreitung der Grenze in Kraft treten. Nach aktuellem Stand könnte eine solche Verlängerung frühestens im Jahr 2029 eintreten. Habersatter spricht sich dafür aus, diesen Schritt nicht erst bei Unterschreiten der Meldezahlen, sondern sofort umzusetzen.

Zur Akzeptanz des Grundwehrdienstes verwies Habersatter auf eine Rückmeldung aus der Truppe: 80 Prozent der Grundwehrdiener würden den Grundwehrdienst demnach wieder absolvieren, wenn sie erneut vor der Entscheidung stünden.

Freiwilligenzahlen als Stellschraube für den Zivildienst

Der im Reformentwurf vorgesehene Schwellenwert von 13.875 Meldungen pro Jahr bildet den zentralen Bezugspunkt für die Frage, ob der Zivildienst künftig verlängert wird. Solche Schwellenwerte sind in vergleichbaren Systemen ein gängiges Instrument, um die Verfügbarkeit von Personal für Wehrdienst und Zivildienst aufeinander abzustimmen, ohne dass jedes Jahr neue gesetzliche Regelungen notwendig werden. Bleibt die Zahl der Meldungen für den Grundwehrdienst über mehrere Jahre stabil oberhalb der festgelegten Grenze, bleibt auch die Dauer des Zivildienstes unverändert.

Grundsätzlich hängt die Zahl der jährlichen Meldungen zum Grundwehrdienst von mehreren Faktoren ab, etwa von der Größe der jeweiligen Jahrgänge sowie von individuellen Entscheidungen junger Männer zwischen Wehr- und Zivildienst. Der Zivildienst gilt in Österreich als ordentlicher Ersatzdienst für jene, die den Wehrdienst aus Gewissensgründen ablehnen. Beide Systeme sind über gesetzliche Vorgaben eng miteinander verknüpft, da Veränderungen bei der Dauer oder den Rahmenbedingungen des einen Systems in der Regel Auswirkungen auf das andere haben.

Die im Entwurf vorgesehene Verzögerung um ein weiteres Jahr – die Verlängerung des Zivildienstes würde erst im übernächsten Jahr nach einer Unterschreitung der Meldegrenze wirksam – soll üblicherweise genügend Vorlaufzeit für organisatorische Anpassungen schaffen, etwa bei Trägerorganisationen des Zivildienstes oder in der Personalplanung des Bundesheeres. Dieser zeitliche Abstand ist in der aktuellen Begutachtungsversion festgelegt und bildet die Grundlage für die genannte frühestmögliche Umsetzung im Jahr 2029.

Leistungsschau am Heldenplatz

Am Montag findet eine Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz sowie beim Burgtheater statt. Solche Leistungsschauen dienen in der Regel dazu, der Öffentlichkeit Einblicke in Ausrüstung, Fahrzeuge und Aufgabenbereiche der Streitkräfte zu geben, und finden unabhängig von laufenden gesetzgeberischen Prozessen wie der aktuellen Wehrdienstreform statt.

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