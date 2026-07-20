NEOS-Chefin Obermüller fordert Ende des Dieselprivilegs und höhere Maut in Tirol

NEOS-Landessprecherin Obermüller beim ORF-Sommergespräch in Tirol

Birgit Obermüller, NEOS-Landessprecherin in Tirol, war am Montag, 20. Juli 2026, zu Gast beim ORF Tirol Sommergespräch. Es war ihr erstes Auftreten in diesem Format. Das Gespräch führte Moderator Klaus Schönherr im Landesstudio Tirol und wurde am selben Abend um 19:00 Uhr in der Sendung „Tirol heute“ auf ORF2 ausgestrahlt.

Obermüller übernahm im Spätherbst 2025 die Nachfolge von Dominik Oberhofer als NEOS-Parteichefin in Tirol. Die nächste Landtagswahl wird voraussichtlich im Herbst 2027 stattfinden – es wird ihre erste Wahl als Spitzenkandidatin sein.

Forderungen zur Verkehrspolitik

Im Gespräch sprach sich Obermüller für eine Abschaffung des Dieselprivilegs sowie für eine höhere Straßenbemautung aus. Zudem forderte sie ernsthafte Verhandlungen mit Italien und Deutschland – offenbar im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Verkehrsfragen.

Weitere Themen und Wahlvorbereitung

Neben der Verkehrspolitik waren Bildung, der Umgang mit Social Media sowie die Beteiligung der NEOS an der Bundesregierung Gesprächsthemen. Die Partei bereitet nach eigenen Angaben bereits Kampagnen für die Landtagswahl vor.