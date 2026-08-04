NEOS Oberösterreich starten Listenfindung für Landtagswahl 2027 mit Bürgerbeteiligung

NEOS Oberösterreich starten Prozess zur Listenerstellung für Landtagswahl 2027

Die NEOS Oberösterreich haben einen mehrstufigen Prozess zur Erstellung ihrer Kandidatenliste für die Landtagswahl im Herbst 2027 eingeleitet. Seit dem 28. Juli 2026 können Interessierte ihre Bewerbung für eine Kandidatur einreichen.

Ablauf in drei Stufen

Nach der Bewerbung müssen die Kandidaten online Fragen beantworten. Die eigentliche Listenerstellung erfolgt anschließend in drei Schritten: Zunächst kann die Öffentlichkeit Punkte an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Danach stimmen Landesvorstand und Bundesvorstand über die Liste ab. Im letzten Schritt entscheiden die Parteimitglieder.

Die Kandidatenliste soll bis Ende September 2026 feststehen und bei der Landesversammlung von den Mitgliedern fixiert werden.

Themenfindung in fünf Schritten

Parallel zur Listenerstellung läuft ein ebenfalls mehrstufiger Prozess zur Festlegung der Wahlkampfthemen, der insgesamt fünf Stufen umfasst. NEOS-Landessprecher und Klubobmann Felix Eypeltauer nannte als mögliche Themenfelder Standort, Wirtschaft und Energie sowie Sicherheit, Bildung, Familien und Gesundheit. Die Wahlkampfthemen sollen bei der Mitgliederversammlung Ende Mai 2027 beschlossen werden.

Eypeltauer ist seit 2019 NEOS-Landessprecher in Oberösterreich und seit 2021 Klubobmann im Landtag. Als Ziel für die Landtagswahl formulierte er, mitgestalten zu wollen.