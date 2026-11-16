Neubesetzung am Salzburger Flughafen verzögert sich wegen fehlender Zustimmung

Die geplante Neubesetzung an der Spitze des Salzburger Flughafens verzögert sich. Die Stadt Salzburg legt die Bestellung des designierten Geschäftsführers Johannes Hörl den zuständigen Gremien derzeit nicht vor. Zuvor hatte bereits die Landes-FPÖ am Wochenende ihre Zustimmung zu der Personalie verweigert. Die bisherige Airport-Chefin Bettina Ganghofer, die das Unternehmen neun Jahre lang geleitet hat, soll durch Hörl ersetzt werden, der zuvor Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG war.

Zwei getrennte Blockaden bei der Flughafen-Bestellung

Bei der geplanten Personalie an der Spitze der Salzburger Flughafen GmbH kommt es derzeit von zwei Seiten zu Verzögerungen. Zum einen verweigerte FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek die notwendige Zustimmung in der Landesregierung. Zum anderen legt die Stadt Salzburg, die als Minderheitseigentümerin am Flughafen beteiligt ist, die Angelegenheit den zuständigen Gremien derzeit nicht vor. Nach den vorliegenden Informationen unterscheiden sich die Gründe für die Zurückhaltung der Stadt von jenen der Landes-FPÖ.

Bürgermeister Bernhard Auinger äußerte sich zu der Personalie und wies dabei den Vorwurf des Postenschachers zurück. Er bezeichnete die Besetzung der zuständigen Kommission als tadellos, insbesondere mit Blick auf die von der Stadt entsandten Mitglieder. Die FPÖ-Landesvorsitzende Marlene Svazek hatte ihre Zustimmung zu der Bestellung in der Landesregierung verweigert, wodurch der Wechsel an der Spitze des Flughafens vorerst nicht vollzogen werden kann.

Die bisherige Geschäftsführerin Bettina Ganghofer war neun Jahre lang für das Unternehmen tätig. Sie soll durch Johannes Hörl abgelöst werden, der zuletzt dem Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG angehörte. Das Thema soll am Donnerstag erneut in der Landesregierung behandelt werden.

Mehrheitsverhältnisse und Eigentümerstruktur am Flughafen

Flughäfen in österreichischen Landeshauptstädten befinden sich häufig im gemeinsamen Eigentum mehrerer öffentlicher Gebietskörperschaften. Üblicherweise teilen sich Land, Stadt und mitunter der Bund die Anteile an solchen Gesellschaften. Entscheidungen über die Geschäftsführung erfordern in derartigen Konstellationen in der Regel die Zustimmung mehrerer Eigentümervertreter, die in Aufsichtsgremien oder vergleichbaren Kommissionen zusammenwirken.

Bei der Besetzung von Führungspositionen in öffentlich mitfinanzierten Unternehmen prüfen die beteiligten Gremien grundsätzlich sowohl die fachliche Eignung der Kandidaten als auch die Einhaltung der jeweiligen Bestellverfahren. Kommt es zwischen den Eigentümervertretern zu unterschiedlichen Auffassungen, kann sich eine Entscheidung über mehrere Sitzungstermine hinweg verzögern, bevor ein Beschluss zustande kommt. Je nach Gesellschaftsstruktur reicht die Bandbreite möglicher Blockadepunkte von politischen Mehrheitsverhältnissen bis zu formalen Fragen des Verfahrensablaufs.

Der Vorwurf des sogenannten Postenschachers wird in der politischen Debatte regelmäßig dann erhoben, wenn Personalentscheidungen in öffentlichen oder öffentlich beteiligten Unternehmen zur Diskussion stehen. Gemeint ist damit üblicherweise der Verdacht, dass parteipolitische Erwägungen bei der Besetzung von Führungspositionen eine Rolle spielen könnten. Ob ein solcher Vorwurf im Einzelfall zutrifft, ist jeweils gesondert zu bewerten und hängt von den konkreten Umständen des jeweiligen Bestellverfahrens ab.