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In der niederösterreichischen Landesregierung ist am Dienstag kein Beschluss zur geplanten Reform der Notarztstandorte gefallen. Die Reform sieht vor, dass ab April 2027 elf der bisher 32 Notarztstandorte im Bundesland wegfallen sollen. Zuständig für die Umsetzung ist SPÖ-Landesrätin Eva Prischl. Die Diskussion um die Reduktion der Standorte dauert bereits seit Monaten an.

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht der sogenannte „Gesundheitsplan 2040+“. Am Dienstag wurde der Landesregierung eine von Prischl in Auftrag gegebene Stellungnahme präsentiert, die von Ärzten der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) erstellt worden war. Diese Expertise sieht durch die geplante Reform keine Verschlechterung der Versorgung.

Keine Entscheidung nach der Regierungssitzung

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) äußerte sich im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung. Sie betonte, dass Prischl eine Verantwortung gegenüber dem Roten Kreuz und dem Samariterbund habe. Einen Beschluss zur Notarztreform gab es an diesem Tag nicht.

Für die SPÖ nahm am Dienstag nicht Landesparteivorsitzender Sven Hergovich Stellung, sondern Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. Hergovich selbst hatte in der Vorwoche ein eigenes Gutachten zu dem Thema präsentiert. Zwander bezeichnete die Frage nach einem möglicherweise drohenden Parteiausschluss von Prischl als „Unsinn“.

FPÖ-Landesrat Martin Antauer, der den Vorsitz im Gesundheits- und Sozialfonds innehat, sagte am Dienstag, Prischl habe ihm mitgeteilt, dass sie die Umstellung umsetzen werde. Innerhalb der SPÖ war im Mai bei einem Landesparteitag eine Linie zu dem Thema beschlossen worden, am Montag tagte zudem ein erweitertes Präsidium der Partei.

Prischl selbst war am Dienstag für ein Interview nicht erreichbar. Aus ihrem Umfeld hieß es, sie sei erkrankt zur Regierungssitzung erschienen und habe sich im Anschluss auf ärztlichen Rat in häusliche Pflege begeben. Aus demselben Umfeld wurde zudem mitgeteilt, dass Prischl seit 40 Jahren Mitglied der SPÖ ist. Am Donnerstag findet im niederösterreichischen Landtag eine Sitzung statt.

Notarztversorgung im ländlichen Raum

Notarztstandorte sind in Österreich Teil des öffentlichen Rettungsdienstes und werden üblicherweise von Organisationen wie dem Roten Kreuz oder dem Samariterbund betrieben, die dafür mit den jeweiligen Bundesländern Verträge abschließen. Über die Zahl und Verteilung der Standorte entscheiden die Länder im Rahmen ihrer Gesundheitsplanung, wobei neben medizinischen auch strukturelle und finanzielle Überlegungen eine Rolle spielen.

Bei Reformen dieser Art wird in der Regel versucht, Einsatzzeiten und Erreichbarkeit mit dem tatsächlichen Bedarf abzugleichen. Grundsätzlich gilt dabei das Prinzip, dass im Notfall innerhalb einer bestimmten Zeitspanne medizinische Hilfe vor Ort sein soll. Eine Reduktion von Standorten wird von Trägerorganisationen und Fachgesellschaften deshalb häufig unterschiedlich bewertet, je nachdem, welche Verteilung der verbleibenden Standorte und welche Einsatzzahlen zugrunde gelegt werden. Begutachtungen durch unterschiedliche Fachleute können in solchen Fällen zu abweichenden Einschätzungen kommen, etwa wenn unterschiedliche Modelle für Anfahrtszeiten oder Einsatzaufkommen herangezogen werden.

Parteiinterne Auseinandersetzungen über die Linie in gesundheitspolitischen Fragen sind bei größeren Strukturreformen nicht unüblich, insbesondere wenn davon mehrere Trägerorganisationen und regionale Interessen betroffen sind. Üblicherweise werden solche Reformvorhaben vor einer endgültigen Beschlussfassung mehrfach in den zuständigen Gremien beraten, bevor sie in Landtagen oder Landesregierungen formal verabschiedet werden.

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