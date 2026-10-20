Niederösterreich vervierfacht Förderung für Gemeindekooperationen auf 20 Millionen Euro

Niederösterreich stockt die finanzielle Unterstützung für Gemeindekooperationen deutlich auf. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, beschlossen, künftig 20 Millionen Euro pro Jahr an Bedarfszuweisungen für solche Kooperationen bereitzustellen. Bisher standen dafür fünf Millionen Euro jährlich zur Verfügung.

Mehr Geld für gemeinsame Verwaltungsaufgaben

Wie hoch die Förderung für eine einzelne Gemeinde ausfällt, richtet sich danach, welche Aufgaben sie an einen Gemeindeverband überträgt und wie viele Einwohner sie hat. Unterstützt werden insbesondere Kooperationen bei der Buchhaltung, bei der Einhebung von Abfall- und Wassergebühren sowie beim Einsatz von Amtssachverständigen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte dazu, Gemeinden könnten durch Zusammenarbeit Kräfte bündeln und Kosten sparen. Das Thema soll am Donnerstag im Landtag behandelt werden.

Novelle soll Zusammenarbeit zwischen Gemeinden erleichtern

Parallel zur Erhöhung der Fördermittel ist eine Novelle des Gemeindeverbandsgesetzes vorgesehen. Sie soll die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden erleichtern und bürokratische Hürden abbauen. Konkret soll die Novelle mehr Flexibilität bei der Gründung von Gemeindeverbänden und bei Änderungen der jeweiligen Satzungen ermöglichen.

Eine zentrale Änderung betrifft die Erweiterung bestehender Gemeindeverbände um zusätzliche Aufgaben. Bisher mussten dafür alle Mitgliedsgemeinden zustimmen. Künftig sollen die Beschlüsse der jeweils betroffenen Gemeinden, ein Beschluss der Verbandsversammlung sowie die Genehmigung durch die Landesregierung ausreichen.

Verwaltungszusammenarbeit als Instrument der Kommunalpolitik

Gemeindeverbände sind in Österreich ein etabliertes Instrument, um Verwaltungsaufgaben über Gemeindegrenzen hinweg gemeinsam zu organisieren. Grundsätzlich ermöglichen sie es mehreren Kommunen, Personal, Infrastruktur oder Fachwissen gemeinsam zu nutzen, anstatt vergleichbare Strukturen in jeder einzelnen Gemeinde separat vorzuhalten. Das betrifft etwa Bereiche wie Abfallwirtschaft, Wasserversorgung oder bestimmte Verwaltungsdienste, die einen hohen fachlichen oder organisatorischen Aufwand erfordern.

Üblicherweise profitieren davon vor allem kleinere Gemeinden, die bestimmte Aufgaben allein nur mit vergleichsweise hohem personellem oder finanziellem Aufwand bewältigen könnten. Durch die gemeinsame Organisation lassen sich Fachkräfte wie Amtssachverständige oder spezialisierte Verwaltungsangestellte effizienter einsetzen, da sie für mehrere Gemeinden gleichzeitig tätig werden können.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung und Änderung von Gemeindeverbänden sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt und werden von den jeweiligen Landesregierungen festgelegt. Änderungen an solchen gesetzlichen Grundlagen, etwa bei Zustimmungserfordernissen oder Genehmigungsverfahren, wirken sich unmittelbar darauf aus, wie aufwendig oder flexibel Gemeinden ihre Zusammenarbeit gestalten können. Je mehr Gemeinden an einem Verband beteiligt sind, desto komplexer gestaltet sich in der Regel die Abstimmung, wenn für jede Änderung die Zustimmung sämtlicher Mitglieder erforderlich ist.