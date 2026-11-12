Oberösterreichischer Landtag vollzieht Personalwechsel in Landesregierung und SPÖ-Klubführung

Der Oberösterreichische Landtag kommt am 12. November 2026 im Linzer Landhaus zu einer Sitzung zusammen, bei der mehrere personelle Weichenstellungen anstehen. Im Mittelpunkt steht der Wechsel in der Landesregierung: Christiane Frauscher folgt dort auf Markus Achleitner von der ÖVP. Zugleich übernimmt Peter Binder künftig die Funktion des SPÖ-Klubchefs in Oberösterreich, während auf der Tagesordnung auch die Wahl der Dritten Landtagspräsidentin steht.

Neue Landesrätin mit Zuständigkeit für Wirtschaft und Sport

Christiane Frauscher ist 52 Jahre alt, Juristin und stammt aus dem Innviertel. Sie war zuvor als Landesfinanzdirektorin tätig. In der Landesregierung soll sie alle bisherigen Zuständigkeiten von Markus Achleitner übernehmen, der als Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport verantwortlich war.

Parallel dazu verändert sich die Führungsstruktur im SPÖ-Landtagsklub. Peter Binder, bislang Dritter Landtagspräsident, übernimmt künftig die Funktion des SPÖ-Klubchefs. Damit folgt er auf Sabine Engleitner-Neu, die das Amt bisher innehatte. Binder ist zudem Gesundheitssprecher der SPÖ. In dieser Funktion fordert die Partei einen gleichen Zugang zu medizinischen Leistungen für alle sowie eine Obergrenze für Wartezeiten bei Operationen.

Auf der Tagesordnung der Sitzung steht außerdem die Wahl der Dritten Landtagspräsidentin, da die bisherige Funktion durch den Wechsel Binders neu besetzt werden muss.

Westring-Umfahrung und frühere Kostenschätzungen

Im Zusammenhang mit der Landtagssitzung wird auch auf die Linzer Westring-Umfahrung verwiesen. Für das Infrastrukturprojekt war im Jahr 2011 eine Kostenschätzung von rund 646 Millionen Euro veranschlagt worden. Severin Mayr, Klubobmann der Grünen, ist in diesem Zusammenhang als politischer Akteur genannt.

Grundsätzlich zählen Großprojekte im Straßenbau zu den langwierigen Vorhaben der öffentlichen Infrastrukturplanung. Ursprüngliche Kostenschätzungen aus der Planungsphase weichen bei solchen Vorhaben häufig von späteren tatsächlichen Ausgaben ab, da sich Rahmenbedingungen, Bauauflagen oder technische Anforderungen über einen langen Zeitraum verändern können. Landtage befassen sich in der Regel wiederholt mit dem Fortgang solcher Projekte, insbesondere wenn sich Kostenentwicklungen oder Zeitpläne verändern.

Gestoppte Rindertransporte über den Linzer Flughafen

Ein weiterer Punkt betrifft Tiertransporte, die über den Linzer Flughafen abgewickelt wurden. Rinder waren per Lkw von Ungarn nach Oberösterreich gebracht und von dort aus weiter nach Turkmenistan geflogen worden. Diese Transporte über den Linzer Flughafen wurden inzwischen gestoppt.

Bei grenzüberschreitenden Tiertransporten gelten grundsätzlich unionsweite Vorgaben, die unter anderem Transportdauer, Versorgung und Kontrollen der Tiere während der Beförderung regeln. Flughäfen können dabei als Umschlagpunkte zwischen Straßen- und Lufttransport dienen, wenn Tiere über weite Strecken in Drittstaaten verbracht werden. Entscheidungen über die Zulässigkeit einzelner Transporte oder deren Einstellung liegen üblicherweise bei den zuständigen Behörden, die die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorgaben prüfen.

Neubesetzung von Spitzenfunktionen im Landtag

Die anstehenden personellen Veränderungen betreffen sowohl die Exekutive in Form der Landesregierung als auch die Klubführung einer im Landtag vertretenen Partei. Mit dem Wechsel von Markus Achleitner zu Christiane Frauscher verändert sich die Zuständigkeit für die Bereiche Wirtschaft, Tourismus und Sport innerhalb der Landesregierung. Mit dem Wechsel von Sabine Engleitner-Neu zu Peter Binder an der Spitze des SPÖ-Landtagsklubs verändert sich zugleich die Funktion des bisherigen Dritten Landtagspräsidenten, dessen Nachbesetzung ebenfalls Teil der Sitzung ist.

Landtagssitzungen in Oberösterreich bieten regelmäßig den institutionellen Rahmen für derartige Funktionswechsel, da sowohl die Bestellung von Mitgliedern der Landesregierung als auch die Wahl von Präsidiumsfunktionen durch den Landtag erfolgt. Entsprechende Beschlüsse werden dabei im Plenum des Landtags im Linzer Landhaus gefasst.