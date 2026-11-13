ÖAMTC und ARBÖ fordern nach 56 Prozent mehr Unfällen strengere E-Scooter-Regeln in Österreich

Der ÖAMTC fordert angesichts stark steigender Unfallzahlen strengere Regeln für E-Scooter in Österreich. Gemeinsam mit dem ARBÖ verlangt der Mobilitätsclub einen Runden Tisch, bei dem Verkehrsexperten über schärfere Vorschriften und mögliche Gesetzesänderungen beraten sollen. Im Raum steht unter anderem ein Verbot der Nutzung für Kinder unter 14 Jahren sowie eine Ausweitung der Helmpflicht auf alle E-Scooter-Fahrenden.

Deutlicher Anstieg der Unfallzahlen

In Österreich ist die Zahl der Unfälle mit E-Scootern, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, innerhalb der vergangenen drei Jahre von 1.762 auf 2.749 gestiegen. Das entspricht einem Plus von rund 56 Prozent. In Salzburg verzeichnen die Statistiken im selben Zeitraum einen Anstieg von 149 auf 221 Unfälle, ein Zuwachs von knapp 48 Prozent.

Besonders stark betroffen ist den Zahlen zufolge die Gruppe der unter 14-Jährigen. Im vergangenen Jahr war österreichweit rund ein Viertel aller bei E-Scooter-Unfällen verletzten Personen jünger als 14 Jahre, das entspricht 606 Personen. Die Zahl der verletzten Kinder unter 14 Jahren stieg im Vergleich zum Jahr davor um 85 Prozent.

Christine Holzer-Weiß, Juristin beim ÖAMTC, verweist auf bauartbedingte Risiken der Fahrzeuge. E-Scooter verfügen im Vergleich zu normalen Fahrrädern oder E-Bikes über einen schmaleren Lenker und eine kleinere Standfläche. Die kleinen Räder bergen nach Einschätzung des ÖAMTC ein großes Unfallrisiko.

Zulassungspflicht als zusätzlicher Vorschlag

Günther Frühwirth vom ARBÖ-Fahrsicherheitszentrum Straßwalchen bringt eine Zulassungspflicht für E-Scooter ins Gespräch. Wie eine solche Pflicht konkret ausgestaltet werden könnte, ist derzeit nicht näher bestimmt.

Der geforderte Runde Tisch soll noch im Jahr 2026 stattfinden. Laut ÖAMTC haben bereits mehrere Institutionen ihre Teilnahme zugesagt, darunter das Innenministerium, die Polizei, Kfz-Prüfstellen, der Versicherungsverband, Mobilitäts- und Seniorenorganisationen, die Wirtschaftskammer sowie Vertreter des Handels. Neben E-Scootern sollen bei dem Treffen auch elektrische Einräder und Hoverboards thematisiert werden. Welche konkreten Gesetzesänderungen am Ende beschlossen werden, ist derzeit offen.

Regulierung von Mikromobilität im Straßenverkehr

Elektrische Kleinfahrzeuge wie E-Scooter, Einräder oder Hoverboards zählen zur sogenannten Mikromobilität und sind in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Städten stark verbreitet worden. Grundsätzlich unterliegen solche Fahrzeuge je nach Land unterschiedlichen Regeln, etwa bei Mindestalter, Helmpflicht, zulässiger Geschwindigkeit oder der Nutzung von Radwegen. Da die Fahrzeuge technisch einfach zu verändern sind, etwa durch eine Erhöhung der Motorleistung, stellt die Kontrolle der zulässigen Geschwindigkeit in der Praxis eine wiederkehrende Herausforderung für Behörden dar.

Bei vergleichbaren Diskussionen um neue Mobilitätsformen werden Regelungen üblicherweise in einem mehrstufigen Prozess erarbeitet. Zunächst sammeln Interessenvertretungen wie Mobilitätsclubs, Versicherungen oder Behörden Daten zu Unfallhäufigkeit und Unfallursachen. Darauf aufbauend werden in Gremien wie Runden Tischen mögliche Maßnahmen diskutiert, bevor gegebenenfalls ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird. An solchen Abstimmungsprozessen sind in Österreich typischerweise mehrere Ministerien, die Exekutive sowie Wirtschafts- und Interessenvertretungen beteiligt, da Verkehrsregeln sowohl sicherheitstechnische als auch wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben können.

Eine Helmpflicht gilt in Österreich bislang nur für bestimmte Gruppen im Straßenverkehr, etwa für Kinder bis zu einem bestimmten Alter beim Radfahren. Eine Ausweitung auf alle Nutzerinnen und Nutzer eines bestimmten Fahrzeugtyps würde eine Änderung der bestehenden Straßenverkehrsordnung voraussetzen. Ähnliches gilt für Altersbeschränkungen: Mindestalter für die Nutzung bestimmter Fahrzeuge werden in der Regel gesetzlich festgelegt und orientieren sich häufig an der körperlichen und kognitiven