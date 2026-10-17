ÖBB übernimmt ab 2027 alle Bahnhöfe in Niederösterreich – Gemeinden werden entlastet

Die Betreuung und Instandhaltung der Bahnhöfe in Niederösterreich geht ab 1. Jänner 2027 an die ÖBB-Infrastruktur AG über. Die Finanzierung übernehmen künftig Länder und Bund. Bisher waren dafür die Städte und Gemeinden zuständig. Die kalkulierten Kosten für die niederösterreichischen Bahnhöfe belaufen sich auf rund 12,5 Millionen Euro.

Die entsprechende Finanzierungsvereinbarung mit der ÖBB-Infrastruktur AG wurde in der Regierungssitzung diese Woche offiziell beschlossen.

Neue Zuständigkeit für alte und neue Bahnhöfe

Bereits seit 2025 ist die ÖBB-Infrastruktur AG für die Betreuung neuer Bahnhöfe verantwortlich. Ab 2027 sollen nun auch die bestehenden Bahnhöfe einbezogen werden. Zu den Leistungen, die künftig von der ÖBB-Infrastruktur AG übernommen werden, zählen die Betreuung der Aufzugs- und Kundensanitäranlagen, die Reinigung, der Grünschnitt sowie der Winterdienst.

Die Gesamtkosten für diese Leistungen liegen österreichweit bei mehr als 100 Millionen Euro. Diese Summe wird künftig von Bund und Ländern getragen. Das Land Niederösterreich leistet zusätzlich eine einmalige Abschlagszahlung von 2,5 Millionen Euro, die auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt wird.

Reaktionen von Städtebund und Gemeindebund

Udo Landbauer, Landeshauptfrau-Stellvertreter und FPÖ-Landeschef, ist an der Vereinbarung beteiligt. Auch der Österreichische Städtebund und der Gemeindebund äußerten sich zu der Neuregelung. Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, und Johannes Pressl, Präsident des Gemeindebundes, sehen darin jeweils eine große finanzielle Entlastung für ihre Mitglieder.

Städte hatten in der Vergangenheit häufig einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung von Verkehrsstationen geleistet. Auf Gemeinden entfielen durch die laufende Betreuung und Instandhaltung der Bahnhöfe hohe Kosten.

Zuständigkeiten im Bahnhofswesen

Grundsätzlich ist die Zuständigkeit für Bahnhöfe in Österreich historisch gewachsen und über mehrere Ebenen verteilt. Während die ÖBB-Infrastruktur AG für das Schienennetz sowie die technische Ausstattung vieler Stationen verantwortlich ist, lag die Betreuung und Instandhaltung einzelner Bahnhofsgebäude und -anlagen in der Vergangenheit häufig bei den jeweiligen Standortgemeinden. Dazu zählten etwa Reinigungsarbeiten, die Pflege von Außenanlagen sowie saisonale Aufgaben wie der Winterdienst.

Für Gemeinden bedeutete dies in der Regel einen laufenden personellen und finanziellen Aufwand, der unabhängig von der Größe der jeweiligen Station anfiel. Bei kleineren Gemeinden konnte dieser Aufwand im Verhältnis zum kommunalen Budget deutlich ins Gewicht fallen. Eine Bündelung solcher Aufgaben bei einem zentralen Infrastrukturbetreiber kann in vergleichbaren Fällen zu einheitlicheren Standards bei Wartung und Pflege führen, da Leistungen wie Reinigung oder technische Instandhaltung dann aus einer Hand organisiert werden.

Die Finanzierung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur erfolgt in Österreich üblicherweise im Zusammenspiel mehrerer Gebietskörperschaften. Bund und Länder tragen dabei regelmäßig Kosten für überregional bedeutsame Infrastruktur, während Gemeinden traditionell für lokale Begleitmaßnahmen aufkommen. Verschiebungen solcher Zuständigkeiten, wie sie nun für die niederösterreichischen Bahnhöfe beschlossen wurden, wirken sich unmittelbar auf die jeweiligen Budgets der beteiligten Ebenen aus und sind deshalb regelmäßig Gegenstand von Verhandlungen zwischen Interessenvertretungen wie dem Städtebund und dem Gemeindebund auf der einen und staatlichen Stellen auf der anderen Seite.