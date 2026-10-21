Österreich plant deutlich strengere Grenzwerte für Luftschadstoffe ab 2030

Das Ministerium für Klimaschutz hat eine Neufassung des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in Begutachtung geschickt. Die Begutachtungsfrist beträgt zwei Wochen. Ab 2030 sollen in Österreich deutlich strengere Grenzwerte für Luftschadstoffe gelten, darunter eine Halbierung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid auf 20 Mikrogramm.

Neue Grenzwerte und ihr europäischer Hintergrund

Der aktuelle Grenzwert für Stickstoffdioxid soll auf 20 Mikrogramm gesenkt werden, was einer Halbierung im Vergleich zum derzeit geltenden Wert entspricht. Grundlage der Neufassung des IG-L ist die Umsetzung der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie, die damit auf nationaler Ebene in österreichisches Recht übertragen wird.

Tirol ist von der Thematik rund um Luftgüte und Grenzwerte besonders betroffen. Das Bundesland verfügt über 19 Luftgüte-Messstellen. Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) erklärte dazu, Tirol habe das dichteste Netz an Luftgüte-Messstellen. Nach seinen Angaben werden die derzeit geltenden Grenzwerte mit den bestehenden Maßnahmen eingehalten.

Zumtobel verwies zudem auf eine meteorologische Besonderheit der Region: Bei tiefen Temperaturen verblieben Schadstoffe im Wipptal und im Inntal. Zu den bestehenden Tiroler Maßnahmen zählen ein Nachtfahrverbot sowie sektorale Fahrverbote, die den Verkehr auf der Transitstrecke regulieren.

Anhängige Klage Italiens gegen Fahrverbote am Brenner

Parallel zur Debatte um neue Grenzwerte ist eine Klage Italiens gegen Österreich anhängig. Sie richtet sich gegen die Fahrverbote entlang des Transitkorridors am Brenner, zu denen in Tirol auch das Nachtfahrverbot und die sektoralen Fahrverbote zählen. Die Klage steht damit in einem inhaltlichen Zusammenhang mit den verkehrsbezogenen Maßnahmen, die Tirol zur Einhaltung der Luftgütewerte einsetzt.

Regelungsrahmen für Luftqualität in der EU

Grundsätzlich legt die Europäische Union mit ihren Luftqualitätsrichtlinien verbindliche Grenzwerte für Schadstoffe wie Stickstoffdioxid, Feinstaub oder Ozon fest, die von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen sind. Die Mitgliedstaaten sind in der Folge verpflichtet, die Einhaltung dieser Werte durch Messnetze zu überwachen und bei Überschreitungen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen können etwa Verkehrsbeschränkungen, Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugkategorien oder Geschwindigkeitsbegrenzungen umfassen.

In Transitregionen wie dem Alpenraum steht die Luftqualität traditionell in engem Zusammenhang mit dem Straßengüterverkehr. Die geografische Lage von Tälern kann dabei eine Rolle spielen, da sich Schadstoffe bei bestimmten Wetterlagen stauen und schlechter abziehen können, was insbesondere in den kalten Monaten relevant wird. Entlang stark befahrener Transitachsen wie der Brennerroute wird die Abwägung zwischen dem freien Warenverkehr innerhalb der EU und dem Schutz der Bevölkerung vor Luftschadstoffen regelmäßig zum Gegenstand politischer und rechtlicher Auseinandersetzungen zwischen Staaten.

Begutachtungsverfahren wie jenes zur Neufassung des IG-L dienen dazu, Ministerien, Länder, Interessenvertretungen und weitere Stellen vor der endgültigen Beschlussfassung eines Gesetzes zu Wort kommen zu lassen. Nach Ablauf der Begutachtungsfrist werden eingelangte Stellungnahmen geprüft, bevor ein Gesetzentwurf in der Regel dem Nationalrat zur weiteren Behandlung vorgelegt wird.