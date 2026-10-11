Österreichs Richter und Staatsanwälte treten in Protestwoche – Gerichte verhandeln nur in dringenden Fällen

Österreichs Justiz startet am 12. Oktober eine bundesweite „Aktionswoche für den Rechtsstaat“. Richterinnen und Staatsanwälte wollen bis zum 16. Oktober mit der Protestwoche auf Personalmangel an den Gerichten aufmerksam machen. In dieser Zeit werden an den Gerichten keine Verhandlungen durchgeführt, ausgenommen dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten. Auch Ausfertigungen von Entscheidungen und die Vergabe von Amtstagsterminen finden nicht statt. Begleitend sind in ganz Österreich regionale Informationsveranstaltungen geplant.

Protest gegen fehlende Richterstellen

Nach Angaben der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter fehlen an den Bezirks- und Landesgerichten mit Anfang dieses Jahres rund 225 Richterinnen und Richter. Richter an Verwaltungsgerichten und Staatsanwälte sind in dieser Zahl noch nicht berücksichtigt. Derzeit sind 1.478 Richterinnen und Richter an Österreichs Bezirks- und Landesgerichten beschäftigt. Das Doppelbudget für 2027 und 2028 sieht keine zusätzlichen Richterplanstellen vor.

Jörg Iglseder, Richter am Bezirksgericht Schwechat und Obmann der Sektion Korneuburg in der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, verweist auf die Situation an seinem Gericht. Am Bezirksgericht Schwechat werden jährlich 4.500 Entschädigungsklagen aus der EU-Fluggastrechteverordnung verzeichnet, die bereits 2005 in Kraft getreten ist. Die Auslastung am Gericht liegt nach diesen Angaben bei knapp 180 Prozent.

Auch im Sprengel des Landesgerichts Korneuburg, der das Weinviertel und den angrenzenden Landstrich südlich der Donau umfasst, zeigt sich die Personalsituation deutlich: Dort erledigen 73 Richterinnen und Richter die Arbeit, für die eigentlich 95 Stellen vorgesehen wären. Gernot Kanduth, Präsident der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, ist ebenfalls an der Aktionswoche beteiligt.

Richterinnen und Staatsanwälte beziehen ein pauschaliertes Gehalt. Für Mehrarbeit gibt es keine zusätzliche Vergütung.

Gerichtsstruktur in Niederösterreich und im Oberlandesgerichtssprengel Wien

Niederösterreich verfügt über vier Landesgerichte in St. Pölten, Korneuburg, Krems und Wiener Neustadt sowie über 26 Bezirksgerichte. Niederösterreich, Wien und das Burgenland gehören gemeinsam zum Sprengel des Oberlandesgerichts Wien. In diesen drei Bundesländern gibt es insgesamt 45 Bezirksgerichte und neun Landesgerichte.

Grundsätzlich gliedert sich die ordentliche Gerichtsbarkeit in Österreich in mehrere Instanzen. Bezirksgerichte sind in der Regel für Zivilverfahren mit geringerem Streitwert sowie für bestimmte Strafsachen zuständig, während Landesgerichte unter anderem größere Zivilverfahren und schwerere Strafsachen behandeln. Die Oberlandesgerichte fungieren als Rechtsmittelinstanz für mehrere Landesgerichtssprengel und bilden damit eine überregionale Organisationsebene innerhalb der Justizverwaltung.

Die Zahl der tatsächlich besetzten Richterstellen wird üblicherweise anhand eines Personalbedarfs ermittelt, der sich an der Anzahl und Komplexität der anfallenden Verfahren orientiert. Weichen besetzte Stellen und rechnerisch notwendiger Bedarf voneinander ab, wirkt sich dies in der Praxis auf die Bearbeitungsdauer von Verfahren und auf die Arbeitsbelastung des vorhandenen Personals aus. Entscheidungen über die Schaffung neuer Planstellen werden im Rahmen der Budgetplanung getroffen, an der neben dem Justizressort auch andere staatliche Stellen beteiligt sind.

Die EU-Fluggastrechteverordnung, auf die im Zusammenhang mit der Situation am Bezirksgericht Schwechat verwiesen wird, regelt unter anderem Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste bei Annullierungen, großen Verspätungen oder Nichtbeförderung. Verfahren nach dieser Verordnung werden in Österreich vor den ordentlichen Gerichten verhandelt, sofern sich Fluggesellschaften und Reisende nicht außergerichtlich einigen.