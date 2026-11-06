ÖVP Oberösterreich zieht sich aus Aufsichtsräten von Landesunternehmen zurück

Die oberösterreichische ÖVP zieht sich künftig weitgehend aus den Aufsichtsräten von Landesunternehmen zurück. Die designierte Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher werde keine Mandate in Unternehmen übernehmen, an denen das Land beteiligt ist, teilte die Partei mit. Landeshauptmann Thomas Stelzer sprach von einer Trennung zwischen Politik und Unternehmensaufsicht.

Acht Mandate werden neu besetzt

Nach Angaben der ÖVP müssen insgesamt acht Aufsichtsratsmandate neu besetzt werden. Betroffen sind unter anderem jene Funktionen, die derzeit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner innehat. Er ist aktuell Vorsitzender in vier Aufsichtsräten: bei der Energie AG Oberösterreich, der Oberösterreichischen Seilbahnholding, der Oberösterreichischen Thermenholding sowie der Flughafen Linz GmbH. Zusätzlich fungiert er als stellvertretender Vorsitzender der Dachstein Tourismus AG. Christiane Frauscher wird diese Funktionen nicht übernehmen.

Künftig sollen in den Aufsichtsräten der Landesunternehmen Fachleute vertreten sein. Die personellen Änderungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Namen möglicher neuer Mitglieder wurden bislang nicht genannt.

Eine Ausnahme bildet die Oberösterreichische Landesholding, die die Beteiligungen des Landes verwaltet. Dort bleibt Christiane Frauscher weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats. Auch bei der Gesundheitsholding, der Thermenholding und der Lawog sitzen nach wie vor ÖVP-Mandatare in den jeweiligen Aufsichtsgremien.

Im Aufsichtsrat der Energie AG sind derzeit neben Vertretern anderer Parteien unter anderem der freiheitliche Landtagsabgeordnete Herwig Mahr, der oberösterreichische SPÖ-Chef Martin Winkler sowie Thomas Peter Stadlbauer, politischer Mitarbeiter der Grünen, vertreten. Landeshauptmann Stelzer bezeichnete den Schritt der ÖVP als möglichen Vorbildfall auch für andere Parteien.

Politische Mandate in Landesunternehmen

Aufsichtsräte von Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung sind in Österreich traditionell häufig auch mit Parteipolitikern besetzt. Grundsätzlich dient der Aufsichtsrat dazu, die Geschäftsführung eines Unternehmens zu kontrollieren und strategische Entscheidungen mitzutragen. Bei Landesgesellschaften wie Energieversorgern, Tourismusholdings oder Flughafenbetreibern hat das jeweilige Bundesland als Eigentümer ein Interesse daran, über die Besetzung dieser Gremien Einfluss auf die Unternehmensführung zu nehmen.

In der politischen Praxis hat sich dabei vielfach ein System etabliert, bei dem Mandate anteilig nach dem Stärkeverhältnis der im Landtag vertretenen Parteien vergeben werden. Dadurch sitzen in solchen Gremien regelmäßig amtierende oder ehemalige Politiker unterschiedlicher Fraktionen. Befürworter dieser Praxis verweisen darauf, dass so eine breite politische Kontrolle über öffentliche Unternehmen sichergestellt werde. Kritiker wiederum sehen darin potenzielle Interessenkonflikte, etwa wenn dieselbe Person sowohl politische Entscheidungen über ein Unternehmen trifft als auch dessen Aufsichtsgremium angehört.

In den vergangenen Jahren ist die Debatte über eine stärkere Professionalisierung solcher Gremien in mehreren Bundesländern lauter geworden. Dabei wird häufig gefordert, Aufsichtsratsposten unabhängig von Parteizugehörigkeit nach fachlicher Eignung zu besetzen, etwa mit Personen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmensführung oder der jeweiligen Branche selbst. Eine klare Trennung zwischen politischem Amt und wirtschaftlicher Kontrollfunktion gilt in diesem Zusammenhang als ein möglicher Baustein, um Unabhängigkeit und fachliche Expertise in der Unternehmensaufsicht zu stärken.

Landesholdings, wie sie auch in Oberösterreich bestehen, bündeln dabei häufig mehrere Beteiligungen eines Bundeslandes unter einem Dach. Sie übernehmen in der Regel eine koordinierende Funktion zwischen dem Land als Eigentümer und den einzelnen operativen Gesellschaften, etwa im Energie-, Gesundheits- oder Wohnbausektor. Mitgliedschaften in einer solchen Holding werden daher teils anders bewertet als Mandate in einzelnen operativ tätigen Landesunternehmen.