Die Wiener ÖVP bringt für den Gemeinderat am 21. und 22. Oktober einen Antrag ein, der eine neue Brücke anstelle der Salztorbrücke nach Václav Havel benennen soll. Der frühere tschechoslowakische und tschechische Präsident wäre am 5. Oktober 2026 90 Jahre alt geworden. Havel starb 2011. Der KURIER hatte zuvor über eine versprochene, aber bislang nicht umgesetzte Würdigung Havels im Wiener Stadtbild berichtet.

Die Salztorbrücke liegt zwischen dem 1. und dem 2. Wiener Gemeindebezirk und muss ab 2028 abgerissen und neu gebaut werden. An ihrer Stelle soll nach dem Willen der ÖVP künftig eine nach Havel benannte Brücke entstehen.

Antrag im Gemeinderat und politische Reaktionen

Eingebracht wird der Antrag von der ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer. Sowohl die Neos Wien als auch die Grünen haben bereits Zustimmung signalisiert. Für die Neos äußerte sich Klubchefin Selma Arapović, die im kommunistischen Bosnien aufgewachsen ist. Für die Grünen nahm Kultursprecherin Ursula Berner Stellung. Die Wiener SPÖ wollte sich am Montag nicht zur Causa äußern.

Kritik an der bislang fehlenden Würdigung Havels kam von Emil Brix, einem Spitzendiplomaten, sowie von Jiří Šitler, dem tschechischen Botschafter. Beide bemängelten, dass eine Ehrung Havels im Wiener Stadtbild trotz entsprechender Ankündigungen bislang ausgeblieben ist.

Hungerländer äußerte die Hoffnung, dass Havel als eine über Parteigrenzen hinweg anerkannte Persönlichkeit keine ideologischen Widerstände auslösen werde. Sie formulierte zudem die Erwartung, dass sich der Bürgermeister oder die Kulturstadträtin zu dem Vorhaben äußern könnten.

Benennung von Verkehrsbauten als politisches Verfahren

Grundsätzlich werden Straßen- und Brückennamen in Wien im Gemeinderat verhandelt, bevor eine endgültige Entscheidung fällt. Anträge einzelner Fraktionen durchlaufen dabei die üblichen Ausschuss- und Abstimmungsverfahren, ehe eine offizielle Benennung erfolgen kann. Bei Bauwerken, die ohnehin neu errichtet oder grundlegend saniert werden müssen, bietet sich eine Umbenennung häufig an, da technische Bauarbeiten und eine neue Beschilderung in solchen Fällen ohnehin anstehen.

Die Benennung öffentlicher Orte nach historischen Persönlichkeiten ist in vielen europäischen Städten ein wiederkehrendes Element der Erinnerungskultur. Dabei spielen häufig internationale Beziehungen eine Rolle, etwa wenn es um Persönlichkeiten geht, die für die Geschichte eines Nachbarlandes oder für gesamteuropäische politische Umbrüche von Bedeutung sind. Václav Havel gilt international als zentrale Figur des gewaltfreien Widerstands gegen das kommunistische System in der Tschechoslowakei und als erster Präsident des Landes nach 1989 sowie später der Tschechischen Republik.

Diplomatische Vertreter und Institutionen aus dem jeweiligen Herkunftsland begleiten solche Benennungsprozesse mitunter mit eigenen Stellungnahmen, insbesondere wenn eine angekündigte Würdigung über längere Zeit nicht umgesetzt wird. Verzögerungen bei derartigen Vorhaben sind in der kommunalen Praxis nicht ungewöhnlich, da Bau- und Widmungsentscheidungen oft von mehreren Zuständigkeiten und zeitlichen Abläufen abhängen, etwa von Infrastrukturprojekten wie einem Brückenneubau.