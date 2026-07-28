Offiziersgesellschaft kritisiert Grundwehrdienst-Reform wegen Ungleichgewicht zum Zivildienst

Kritik an Reform des Grundwehrdienstes: Offiziersgesellschaft sieht Ungleichgewicht zum Zivildienst

Die Bundesregierung hat am Montag einen Vorschlag zur Verlängerung des Grundwehrdienstes vorgestellt. Der bislang sechs Monate dauernde Grundwehrdienst soll demnach um drei Monate mit verpflichtenden Truppenübungen auf insgesamt neun Monate ausgeweitet werden.

Die neue Dauer entspricht damit der Länge des Zivildienstes. Beim Zivildienst soll zunächst eine Verlängerung um zwei Monate möglich sein. Sollte die Zahl der Grundwehrdiener zu gering ausfallen, soll der Zivildienst verpflichtend auf elf Monate verlängert werden.

Kritik der Vorarlberger Offiziersgesellschaft

Die Vorarlberger Offiziersgesellschaft übt Kritik an dem Vorschlag. Präsident Josef Müller sieht darin ein Ungleichgewicht zwischen Wehr- und Zivildienst. Nach seiner Darstellung verschiebt sich das bisherige Verhältnis von 2:3 auf 1:1 zulasten der Soldaten.

Laut dem Vorschlag sollen die ersten beiden Monate der Miliz-Übungszeit unmittelbar an den Grundwehrdienst angehängt werden. Die Offiziersgesellschaft bezeichnet die geplante Reform insgesamt als unzureichend und politisch halbherzig.

Vorschlag der Wehrdienstkommission

Die Wehrdienstkommission hatte zuvor ein Modell mit acht plus zwei Monaten für den Grundwehrdienst sowie eine Verlängerung des Zivildienstes vorgeschlagen.