Pensionslücke in Oberösterreich: Frauen erhalten um 1.300 Euro weniger als Männer

Equal Pension Day: Frauen in Oberösterreich erhalten deutlich weniger Pension als Männer

In Oberösterreich besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den Altersbezügen von Frauen und Männern. Frauen erhalten im Schnitt rund 1.500 Euro Pension pro Monat, Männer hingegen rund 2.800 Euro. Das ergibt eine jährliche Differenz von rund 17.400 Euro.

Anlässlich des Equal Pension Day hat die Arbeiterkammer Oberösterreich diese Zahlen vorgelegt. Damit weist Oberösterreich unter allen österreichischen Bundesländern die zweitgrößte Pensionslücke zwischen den Geschlechtern auf. Nur in Vorarlberg ist der Unterschied noch größer.

AK nennt mehrere Ursachen

Die Arbeiterkammer führt die Lücke vor allem darauf zurück, dass Frauen nach wie vor den Großteil der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen übernehmen. Dies führe dazu, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten. Hinzu kämen vielfach niedrigere Einstiegsgehälter.

Forderungen der Arbeiterkammer

Die AK fordert als Gegenmaßnahmen den Ausbau ganztägiger Kinderbetreuungsplätze, um Frauen eine Vollzeitbeschäftigung zu erleichtern. Zudem soll unbezahlte Sorgearbeit in Familie und Haushalt bei der Pensionsberechnung stärker berücksichtigt werden.