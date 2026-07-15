Personalvorstand der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Personalvorstand der Landesgesundheitsagentur Niederösterreich scheidet aus dem Vorstand aus

Gerhard Dafert hat sein Mandat als Personalvorstand der Landesgesundheitsagentur Niederösterreich (LGA) aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt und tritt in den Ruhestand. Dafert hatte die Funktion erst im März 2025 übernommen.

In seiner Amtszeit war Dafert für Personal- und Rechtsagenden der LGA zuständig. Laut LGA legte er Schwerpunkte auf Personalplanung, die Stabilität von Dienstplänen sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Rechtsbereich befasste er sich mit Regelungen zu Nebenbeschäftigungen und mit Datenschutzvorgaben.

Aufgaben auf verbleibende Vorstandsmitglieder aufgeteilt

Der Aufsichtsrat der LGA, dessen Vorsitz Susanne Höllinger innehat, hat die bisherigen Aufgaben Daferts auf die verbleibenden Vorstandsmitglieder Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec aufgeteilt. Der Vorstand der LGA besteht damit vorerst aus zwei Personen.

Eine Neuausschreibung des dritten Vorstandspostens ist vorerst nicht geplant. Die Besetzung eines solchen Postens obliegt der niederösterreichischen Landesregierung. Zuständiger Landesrat für die niederösterreichischen Kliniken ist Anton Kasser (ÖVP).