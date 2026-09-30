Polizei-Nachwuchs aus Kärnten soll fünf Jahre in Wien aushelfen

Das Bundesministerium für Inneres startet heuer eine neue Initiative, um dem Personalbedarf der Polizei in Wien zu begegnen. Unter dem Titel „Wien auf Zeit“ sollen Polizeianwärter aus den Bundesländern, darunter auch aus Kärnten, vorübergehend in der Bundeshauptstadt aushelfen. Der erste Turnus des Programms beginnt im Dezember, danach soll es im Quartalsrhythmus weitergehen.

Neues Modell für Nachwuchskräfte

Im Zentrum der Initiative stehen Personen, die die Aufnahmekriterien für den Polizeidienst erfüllen, in ihrem Heimatbundesland jedoch keinen Ausbildungsplatz erhalten haben. Für den Start im Dezember werden gezielt Bewerber angesprochen, die das Auswahlverfahren bereits positiv absolviert haben, aber bislang ohne Ausbildungsplatz geblieben sind.

Die Nachwuchs-Polizisten sollen zunächst fünf Jahre lang in Wien Dienst versehen. Nach Ablauf dieser Zeit erhalten sie die Garantie, in ihr Heimatbundesland zurückkehren zu können. Das Programm sieht darüber hinaus eine freiwillige zweijährige Verlängerungsoption vor. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer dauerhaften Versetzung nach Wien, sofern dies gewünscht wird.

Kärntens Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß ist in die Umsetzung der Initiative eingebunden, die auch für Kärntner Anwärter gilt. Die regulären direkten Aufnahmen in allen Bundesländern bleiben von der neuen Initiative unberührt und laufen parallel weiter.

Personalausgleich zwischen Bundesländern

Grundsätzlich unterliegt die Rekrutierung von Polizistinnen und Polizisten in Österreich einem bundesweiten Verfahren, bei dem Bewerberinnen und Bewerber zunächst ein Auswahlverfahren durchlaufen, bevor ihnen ein Ausbildungsplatz in einem Bundesland zugewiesen wird. Die Zahl der verfügbaren Ausbildungsplätze ist dabei regional unterschiedlich verteilt und richtet sich unter anderem nach dem jeweiligen Personalbedarf der Landespolizeidirektionen.

Kommt es in einem Bundesland zu einem höheren Bedarf als über die dortigen Ausbildungskapazitäten gedeckt werden kann, sind organisatorische Modelle wie befristete Verwendungen in anderen Bundesländern ein Weg, um Engpässe auszugleichen, ohne die grundlegende Struktur der föderalen Personalplanung zu verändern. Für Anwärterinnen und Anwärter bedeutet ein solches Modell in der Regel, dass sie ihre Ausbildung und ersten Diensterfahrungen an einem anderen Standort sammeln, bevor sie in ihr ursprüngliches Bundesland zurückkehren oder sich für einen Verbleib entscheiden können.

Ausbildung und Dienstzuteilung

Üblicherweise erfolgt die Grundausbildung für den Polizeidienst in mehreren Etappen, die theoretische und praktische Inhalte kombinieren. Während dieser Zeit sind Anwärterinnen und Anwärter einer bestimmten Dienststelle zugeteilt, an der sie praktische Erfahrung sammeln. Modelle, die eine zeitlich befristete Zuteilung an einen anderen Standort vorsehen, sind in föderal organisierten Sicherheitsbehörden kein ungewöhnliches Instrument, um regionale Unterschiede bei Personalbedarf und Ausbildungskapazitäten auszugleichen. Für die Betroffenen bringt ein solcher Wechsel in der Regel eine Phase mit veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen mit sich, bevor über einen dauerhaften Verbleib oder eine Rückkehr entschieden wird.