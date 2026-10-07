Rechtliche Bedenken gegen geplante Naturschutz-Lockerung in Vorarlberg

Gegen die geplante Novelle des Vorarlberger Naturschutzgesetzes sind im Begutachtungsverfahren zahlreiche rechtliche Bedenken laut geworden. Insgesamt gaben 202 Einzelpersonen und Institutionen Stellungnahmen zum Entwurf für das Naturschutz-Deregulierungsgesetz 2026 ab. Sowohl das Landwirtschaftsministerium als auch der Landesvolksanwalt und die Rechtsanwaltskammer Vorarlberg äußerten dabei Zweifel an der Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht.

Kritik von Ministerium, Volksanwalt und Anwaltskammer

Das Landwirtschaftsministerium bezweifelt die Vereinbarkeit des Entwurfs mit EU-Recht. Konkret vermisst das Ministerium einen effektiven, unionsrechtskonformen Rechtsschutz im geplanten Gesetz. Der Landesvolksanwalt wiederum sieht Probleme mit dem Verfassungsrecht und hält das vorgeschlagene Gesetz im Hinblick auf den verfassungsrechtlich normierten Gleichheitssatz für bedenklich.

Die Rechtsanwaltskammer Vorarlberg äußerte Zweifel sowohl an der Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht als auch mit EU-Recht. Nach Einschätzung der Kammer ist die im Entwurf vorgesehene Beschneidung der Rechte des Naturschutzanwalts und der Standortgemeinde nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Der Entwurf sieht vor, die Beschwerderechte der Naturschutzanwaltschaft und der Gemeinden einzuschränken.

Demgegenüber steht eine positive Bewertung aus der Wirtschaft. Die Industriellenvereinigung Vorarlberg bewertet den Begutachtungsentwurf insgesamt sehr positiv, auch die Wirtschaftskammer begrüßt die Änderungen gesamthaft.

Geplante Änderungen bei Uferschutz und Betriebsgebieten

Ein zentraler Punkt des Entwurfs betrifft den Schutz von Gewässerufern. Die Landesregierung will den Uferschutzbereich von zehn auf fünf Meter reduzieren. Die Gemeinde Bürs sprach sich gegen diese Reduktion des Naturschutzes an Bach- und Flussufern aus. In der Stellungnahme von Wolfurt werden zudem die Einschnitte beim Schutz kleinerer Moore kritisch gesehen. Die Gemeinde Mäder kritisiert die vorgeschlagenen Einschränkungen beim Naturschutz scharf, und auch der Gemeindeverband lehnt die Einschränkung der Beschwerderechte entschieden ab.

Eine weitere geplante Änderung betrifft Betriebsgebiete: Dort sollen Neubauten künftig keine naturschutzrechtliche Bewilligung mehr benötigen. Der Wohnbau ist von dieser Ausnahme ausdrücklich ausgenommen und profitiert davon nicht.

Über Orts- und Teilorganisationen gingen 13 durchwegs negative Stellungnahmen der Vorarlberger Grünen ein. Keine der vier Bezirkshauptstädte äußerte sich im Begutachtungsverfahren. Ebenso ging keine Stellungnahme des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt ein. Die Begutachtung selbst dauerte vier Wochen und fiel zum Teil in die Ferienzeit. In den Erläuterungen zum Entwurf hat die Landesregierung festgehalten, dass durch das Gesetz gewisse nachteilige Auswirkungen auf den Klimaschutz zu erwarten seien.

Begutachtungsverfahren als rechtsstaatliche Kontrollstufe

Grundsätzlich dient ein Begutachtungsverfahren dazu, Gesetzesentwürfe vor ihrer endgültigen Beschlussfassung fachlich und rechtlich prüfen zu lassen. Ministerien, Interessenvertretungen, Gemeinden, Kammern und weitere Institutionen erhalten dabei Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben, auf mögliche Widersprüche zu bestehendem Recht hinzuweisen oder fachliche Einwände einzubringen. Solche Stellungnahmen sind rechtlich nicht bindend, fließen aber regelmäßig in die weitere politische Beratung ein.

Bei Zweifeln an der Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht oder EU-Recht handelt es sich um Einschätzungen der jeweiligen Stellungnehmenden, die endgültige rechtliche Klärung bleibt aber grundsätzlich den zuständigen Gerichten vorbehalten. In Österreich prüft der Verfassungsgerichtshof die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit der Verfassung, während Fragen der Vereinbarkeit mit Unionsrecht gegebenenfalls dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden können. Eine solche gerichtliche Prüfung setzt in der Regel einen konkreten Anlassfall voraus, etwa ein Verfahren, in dem die Anwendung des betreffenden Gesetzes bestritten wird.