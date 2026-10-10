Salzburg erhöht Gemeindeanteil für Radwege an Landesstraßen auf 50 Prozent

Eine Novelle des Landesstraßengesetzes regelt in Salzburg künftig die Kostenaufteilung für Geh- und Radwege an Landesstraßen im Ortsgebiet neu. Demnach müssen Gemeinden für Bau und Erhaltung solcher Wege 50 Prozent der Kosten tragen. Bisher lag der verpflichtende Mindestanteil der Gemeinden bei 30 Prozent.

Streit um Kostenanteil hatte Radweg-Bau gebremst

Hintergrund der Neuregelung ist ein langjähriger Konflikt zwischen Stadt und Land über die Finanzierung solcher Projekte. Die Stadt Salzburg wollte in den vergangenen Jahren nur ein Drittel der Kosten für die Errichtung und den Erhalt von Geh- und Radwegen entlang von Landesstraßen im Stadtgebiet übernehmen. Diese unterschiedliche Auffassung über die korrekte Kostenverteilung hatte unmittelbare Auswirkungen auf konkrete Bauvorhaben: Der Bau des Radwegs entlang der Innsbrucker Bundesstraße stand deshalb still.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) begründete die gesetzliche Neuregelung damit, dass sie der Entbürokratisierung diene und Transparenz schaffe. Kay-Michael Dankl (KPÖ), der als Vizebürgermeister der Stadt Salzburg für den Bau von Geh- und Radwegen zuständig ist, sieht in der neuen Regelung eine Lösung der bisherigen Streitfragen. Er nannte in diesem Zusammenhang mehrere Bauvorhaben, die von der Eder-Kreuzung bis zur Münchner Bundesstraße reichen.

Für Radwege außerhalb des Ortsgebiets ändert sich an der bisherigen Regelung nichts. Dort übernimmt das Land Salzburg weiterhin die vollen Kosten für Bau und Erhaltung.

Aufgabenteilung zwischen Land und Gemeinden bei Straßenbauprojekten

Landesstraßen verlaufen in Österreich häufig durch bebautes Gebiet, wodurch Zuständigkeiten zwischen Land und Gemeinde ineinandergreifen. Während die Erhaltung der eigentlichen Fahrbahn in solchen Fällen grundsätzlich beim Land liegt, betreffen Geh- und Radwege entlang dieser Straßen zugleich auch kommunale Interessen, etwa die Verkehrssicherheit im Ortsgebiet oder die Anbindung von Siedlungsgebieten. Gesetzliche Kostenteilungsregelungen sollen in solchen Konstellationen für klare Zuständigkeiten sorgen und verhindern, dass einzelne Projekte wegen ungeklärter Finanzierungsfragen verzögert werden.

Landesstraßengesetze legen dabei üblicherweise fest, in welchem Ausmaß Gemeinden an den Kosten für Infrastruktur beteiligt werden, die zwar auf Landesstraßengrund liegt, aber überwiegend der lokalen Bevölkerung zugutekommt. Eine höhere Kostenbeteiligung der Gemeinden kann dabei einerseits den Landeshaushalt entlasten, stellt andererseits aber zusätzliche Anforderungen an kommunale Budgets, insbesondere wenn mehrere Bauvorhaben gleichzeitig umgesetzt werden sollen. Klare prozentuale Aufteilungen schaffen in solchen Fällen Planungssicherheit für beide Gebietskörperschaften und erleichtern die Budgetierung für mehrjährige Infrastrukturprojekte.