Salzburger Landtag beschließt Nationalparkgesetz-Novelle nach EU-Beanstandung

Der Salzburger Landtag hat am Mittwoch eine Novelle des Nationalparkgesetzes für den Nationalpark Hohe Tauern beschlossen. ÖVP und FPÖ stimmten der Gesetzesänderung zu, die Opposition übte Kritik. Hintergrund ist eine Beanstandung der Europäischen Kommission, die bereits vor mehr als drei Jahren Mängel im Salzburger Nationalparkgesetz festgestellt hatte.

Beschluss im Landtag nach EU-Kritik

Die Europäische Kommission hatte in ihrer Beanstandung vor allem pauschale Erlaubnisse für die Land- und Forstwirtschaft sowie für die Jagd im Nationalpark bemängelt. Gegen Österreich läuft dazu ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Mit der nun beschlossenen Novelle reagiert das Land Salzburg auf diese Kritik.

SPÖ-Abgeordnete Karin Dollinger bemängelte im Landtag, dass bestimmte Nutzungen im Nationalpark weiterhin zu großzügig erlaubt würden. Sie kritisierte zudem, dass es bei manchen Verfahren künftig nur noch Anzeigeverfahren statt Bewilligungsverfahren geben solle.

Auch die Grünen äußerten Kritik an der Novelle. Grünen-Abgeordnete Martina Berthold bemängelte die aus ihrer Sicht fehlende Mitsprache der Landesumweltanwaltschaft beim vorgesehenen Landschaftspflegeplan und forderte eine stärkere Einbindung des Naturschutzes in die Verfahren.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Hannes Schernthaner entgegnete, die Landesumweltanwaltschaft sei eine Partei und habe in gewissen Verfahren bereits Parteienstellung. Zuständige Behörde sei die Naturschutzabteilung. Zuständig für den Nationalpark ist auf Regierungsebene Landesrat Maximilian Aigner von der ÖVP.

Schutzgebiet mit zahlreichen privaten Grundeigentümern

Der Nationalpark Hohe Tauern wurde vor rund 45 Jahren gegründet und erstreckt sich über knapp 2.000 Quadratkilometer in Salzburg, Tirol und Kärnten. Damit zählt er zu den größten Schutzgebieten seiner Art im Alpenraum. Ein großer Teil der Flächen innerhalb des Nationalparks befindet sich in Privatbesitz, viele Grundeigentümer sind Landwirte.

Diese Eigentumsstruktur unterscheidet den Nationalpark Hohe Tauern von Schutzgebieten, in denen der überwiegende Flächenanteil im öffentlichen Eigentum liegt. Grundsätzlich müssen Nationalparkverwaltungen in solchen Konstellationen Schutzziele mit bestehenden landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechten in Einklang bringen. Regelungen zu Bewilligungen, Anzeigepflichten oder pauschalen Ausnahmen betreffen daher unmittelbar die alltägliche Bewirtschaftung durch private Eigentümer.

Vertragsverletzungsverfahren und nationales Recht

Ein EU-Vertragsverletzungsverfahren wird eingeleitet, wenn die Europäische Kommission der Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht verstößt. Üblicherweise erhält der betroffene Staat zunächst Gelegenheit, Mängel durch nationale oder regionale Gesetzesänderungen zu beheben, bevor es zu weiteren rechtlichen Schritten bis hin zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof kommen kann. Ob eine einzelne Gesetzesnovelle ausreicht, um ein solches Verfahren zu beenden, bewertet letztlich die Kommission im weiteren Verfahrensverlauf.