Satansbratan bringt Wiener Politikern auf Instagram sechsstellige Reichweiten

Der Wiener Influencer Satansbratan, bürgerlich Erik Seidl, sorgt mit politischen Kooperationen auf Instagram derzeit für außergewöhnlich hohe Reichweiten. Zuletzt veröffentlichte er gemeinsam mit dem Grünen-Gemeinderat Theo Löcker vier Reels zu Themen wie sozialer Ungleichheit, politischen Lebensrealitäten und dem Kopftuchverbot. Die ersten beiden Videos kamen auf jeweils über 100.000 Aufrufe, das dritte erreichte bis Freitagmittag mehr als 60.000 Aufrufe. Das vierte Reel, das am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde, verzeichnete binnen zwei Stunden bereits 11.000 Aufrufe.

Satansbratan hat nach eigenen Angaben 317.000 Follower auf Instagram und ist für provokante Videos zu gesellschaftlichen Themen bekannt. Bekannt wurde er unter anderem durch Auftritte in Reality-TV-Formaten wie „Forsthaus Rampensau“.

Reichweite durch Zusammenarbeit mit Löcker vervielfacht

Vor der Kooperation mit Satansbratan hatte Theo Löcker mit fünf Reels insgesamt lediglich rund 13.000 Aufrufe erzielt. Die gemeinsamen Videos mit dem Influencer erreichten dagegen ein Vielfaches davon. Das vollständige Video der beiden sollte am Sonntagabend zusätzlich auf Youtube veröffentlicht werden. Löcker bezahlte Satansbratan für die gemeinsame Produktion nicht.

Auch andere Politiker haben in der Vergangenheit mit dem Influencer zusammengearbeitet oder auf seine Inhalte reagiert. ÖVP-Ministerin Claudia Bauer veröffentlichte ein Reaction-Video zu einem Beitrag von Satansbratan zum Thema Kopftuchverbot, der zuvor 667.000 Aufrufe erzielt hatte. In ihrem Video sagte Bauer: „Oida, ich hab das so satt.“ Das Video kam auf 119.000 Aufrufe, während andere Beiträge von Bauer üblicherweise nur rund 10.000 Aufrufe erreichen.

Satansbratan reagierte seinerseits mit weiteren Videos auf Bauers Beitrag. In einem davon sagte er: „Der einzige Grund wieso Politiker auf meine Videos reacten, weil sonst keiner deren Videos schauen würde.“

Frühere Kooperationen mit Sima und Ludwig

Wiens SPÖ-Stadträtin Ulli Sima arbeitete bereits 2023 mit Satansbratan zusammen und drehte mit ihm Videos zum Thema E-Scooter. Diese Beiträge waren als „Anzeige“ gekennzeichnet, es handelte sich also um bezahlte Werbung. Am Mittwoch veröffentlichte Sima erneut eines dieser E-Scooter-Videos aus dem Jahr 2023.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig nutzte die Reichweite des Influencers bereits. Ende März 2025, während des Wiener Wahlkampfs, drehte Ludwig ein Video mit Satansbratan, das ebenfalls als Werbung gekennzeichnet wurde. Das Reel erzielte rund 263.000 Aufrufe, während andere Videos von Ludwig im Schnitt auf etwa 25.000 Aufrufe kommen.

Reichweitenlogik sozialer Netzwerke

Grundsätzlich folgen Social-Media-Plattformen wie Instagram Algorithmen, die Inhalte nach erwarteter Nutzerinteraktion ausspielen. Beiträge etablierter Accounts mit großer, aktiver Followerschaft werden dabei in der Regel stärker verbreitet als Inhalte kleinerer oder institutioneller Profile. Für Politiker und Parteien kann die Zusammenarbeit mit reichweitenstarken Influencern deshalb eine Möglichkeit sein, jüngere oder digital affine Zielgruppen zu erreichen, die über klassische Pressearbeit kaum angesprochen werden.

Solche Kooperationen können unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei bezahlter Werbung besteht in Österreich eine Kennzeichnungspflicht, etwa durch den Hinweis „Anzeige“ oder „Werbung“, damit Nutzerinnen und Nutzer bezahlte Inhalte von redaktionellen oder privaten Beiträgen unterscheiden können. Daneben gibt es auch unentgeltliche Kooperationen, bei denen beide Seiten von der gegenseitigen Sichtbarkeit profitieren, ohne dass Geld fließt.

Influencer-Marketing wird in der politischen Kommunikation zunehmend genutzt, da klassische Kanäle wie Fernsehen oder Zeitungen insbesondere jüngere Zielgruppen seltener erreichen. Gleichzeitig bringt die Zusammenarbeit mit Personen, die durch kontroverse oder provokante Inhalte bekannt wurden, eigene Dynamiken mit sich: Reaktionen, Gegenreaktionen und wechselseitige Verweise zwischen den Beteiligten können die Reichweite einzelner Beiträge zusät