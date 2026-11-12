SPÖ fordert gratis Öffis an Silvester, Weihnachten und Fasching in Vorarlberg

Die SPÖ hat am Donnerstag im Vorarlberger Landtag einen Antrag eingebracht, der an mehreren Tagen im Jahr kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in Vorarlberg vorsieht. Konkret soll die Nutzung von Bus und Bahn zu Silvester und Weihnachten sowie am Faschingswochenende und am Funkenwochenende gratis möglich sein.

Antrag im Landtag eingebracht

Eingebracht wurde der Antrag von SPÖ-Klubobmann Mario Leiter. Er begründet die Forderung damit, dass kostenlose Öffis an diesen Tagen die Verkehrssicherheit erhöhen würden. Die SPÖ verweist zudem auf Tirol und Salzburg als Vorbilder: In beiden Bundesländern sind öffentliche Verkehrsmittel bereits an den Adventswochenenden sowie zu Halloween und Silvester kostenlos nutzbar.

Die Vorarlberger SPÖ sieht in einem entsprechenden Angebot auch eine Chance, neue Fahrgäste für den öffentlichen Verkehr zu gewinnen. Gleichzeitig übt die Partei Kritik an der aktuellen Tarifreform von Landesstatthalter Bitschi, die aus Sicht der SPÖ einen Nachteil für Fahrgäste darstellt.

Verkehrssicherheit an Feiertagen und Festtagen

Rund um Silvester, Fasching und Funkenwochenenden sind traditionell viele Menschen abends und nachts unterwegs, häufig im Zusammenhang mit Feiern oder Veranstaltungen. Verkehrssicherheitsexperten verweisen bei solchen Anlässen regelmäßig auf ein erhöhtes Risiko im Straßenverkehr, etwa durch spätere Heimfahrten oder Alkoholkonsum. Kostenlose oder vergünstigte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird in diesem Zusammenhang in mehreren Regionen als eine mögliche Maßnahme diskutiert, um Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus oder Bahn zu bewegen.

Grundsätzlich entscheiden Landesregierungen und zuständige Verkehrsverbünde über Tarifgestaltung und Sondertarife im öffentlichen Nahverkehr. Dabei spielen neben sicherheitsbezogenen Überlegungen auch finanzielle Aspekte eine Rolle, da entgangene Fahrgeldeinnahmen an solchen Tagen ausgeglichen werden müssen, etwa durch öffentliche Mittel oder Umschichtungen im Budget. Modelle wie in Tirol und Salzburg zeigen, dass einzelne Bundesländer in Österreich bereits eigene Regelungen für kostenlose Nutzungstage eingeführt haben, die sich in Umfang und Anlass unterscheiden können.

Anträge einzelner Fraktionen im Landtag durchlaufen üblicherweise die parlamentarischen Gremien, bevor über sie abgestimmt wird. Ob und in welcher Form der Vorschlag der SPÖ in Vorarlberg politische Mehrheiten findet, ist Teil des weiteren parlamentarischen Verfahrens.