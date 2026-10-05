SPÖ-Führungswechsel: Babler gibt Regierungsamt ab, Kucher und Holzleitner übernehmen Parteiführung

Die SPÖ Österreich vollzieht an der Spitze von Partei und Regierung einen personellen Umbau. Bei einer Sitzung zwischen Bundes-SPÖ und den Länderorganisationen am Sonntag in Wien wurde festgelegt, dass Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler sein Regierungsamt mit Jahresende an Finanzminister Markus Marterbauer abgibt. Die Parteiführung sollen zumindest vorübergehend Klubchef Philip Kucher und Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner übernehmen.

Neuordnung von Partei- und Regierungsspitze

Andreas Babler bleibt den Fakten zufolge bis zum Jahresende sowohl Vizekanzler als auch Parteichef der SPÖ. Danach übernimmt Markus Marterbauer, derzeit Finanzminister, das Amt des Vizekanzlers. Die Führung der Partei soll ab diesem Zeitpunkt zunächst von Philip Kucher, der als Klubchef fungiert, und Eva-Maria Holzleitner, der Frauenchefin der SPÖ, getragen werden.

Sven Hergovich, Chef der SPÖ Niederösterreich, äußerte sich am späten Sonntagabend gegenüber noe.ORF.at zu den Beschlüssen. Er erklärte, dass neun Bundesländer gemeinsam mit der Frauenorganisation und der FSG, der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen, an einem Strang gezogen hätten. Hergovich bezeichnete die nun beschlossene Veränderung als notwendig.

Abstimmungsprozesse zwischen Bund und Ländern

Grundsätzlich sind Entscheidungen über die Führungsstruktur einer Bundespartei in Österreich regelmäßig Gegenstand von Abstimmungen zwischen der Bundesorganisation und den Landesorganisationen. Landesparteien verfügen innerhalb der SPÖ über eigene Gremien und Vorsitzende, die bei zentralen personellen Weichenstellungen traditionell Gehör finden. Auch Teilorganisationen wie die Frauensektion oder die Gewerkschaftsfraktion FSG nehmen in der sozialdemokratischen Parteistruktur eine eigenständige Rolle ein und können bei innerparteilichen Richtungsentscheidungen Gewicht entfalten.

Die Trennung von Partei- und Regierungsamt, wie sie nun für die Position des Vizekanzlers vorgesehen ist, kommt in der österreichischen Innenpolitik in unterschiedlichen Konstellationen vor. Während manche Parteivorsitzende Partei- und Regierungsfunktion in einer Person bündeln, entscheiden sich andere Parteien zeitweise für eine Aufteilung dieser Ämter auf verschiedene Personen. Eine solche Konstruktion kann unterschiedliche Funktionen erfüllen, etwa eine Arbeitsteilung zwischen Regierungsgeschäften und Parteiorganisation oder eine Phase der Neuausrichtung innerhalb einer Partei.

Der nun beschlossene Wechsel an der Parteispitze auf zwei Personen, die die Führung zumindest vorübergehend gemeinsam ausüben sollen, deutet auf eine Übergangsregelung hin. Solche Doppel- oder Interimslösungen werden in Parteien mitunter gewählt, um Zeit für eine umfassendere Neuaufstellung zu gewinnen, etwa im Vorfeld eines Parteitags oder einer satzungsgemäß vorgesehenen Wahl einer neuen Führungsspitze.