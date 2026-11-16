SPÖ OÖ fordert Gemeindegipfel wegen dramatischer Finanznot in den Kommunen

Die SPÖ Oberösterreich hat am Montag einen Gemeindegipfel gefordert, der noch vor dem Budgetlandtag Anfang Dezember stattfinden soll. Landesrat Martin Winkler verwies bei einer Pressekonferenz in Linz auf die stark steigende Zahl von Härteausgleichsgemeinden im Land und warnte vor einem massiven Verlust des finanziellen Handlungsspielraums in den Kommunen.

Immer mehr Gemeinden auf Hilfe angewiesen

Laut Winkler ist die Zahl der Härteausgleichsgemeinden von 93 im Jahr 2023 auf 224 im Jahr 2026 gestiegen. Damit zählt inzwischen mehr als die Hälfte aller oberösterreichischen Gemeinden zu dieser Kategorie. Im Jahr 2025 mussten 380 Gemeinden insgesamt rund 180 Millionen Euro an Rücklagen auflösen, um laufende Ausgaben zu decken.

Bettina Lancaster, Bürgermeisterin von Steinbach am Ziehberg im Bezirk Kirchdorf und Landesvorsitzende des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbands Oberösterreich, äußerte sich ebenso wie Sabine Naderer-Jelinek, Bürgermeisterin von Leonding im Bezirk Linz-Land. Naderer-Jelinek warnte vor zunehmendem Druck auf Städte, deren Budgets bislang als stabil galten.

Gemeindebund fordert Änderungen bei Spitalsfinanzierung

Der oberösterreichische Gemeindebund hatte Ende September 2026 parteiübergreifend das „Kremsmünsterer Manifest 2026“ beschlossen, eine Neuauflage einer Erstausgabe aus dem Jahr 2016. Darin fordert der Gemeindebund zusätzliche finanzielle Mittel, eine bessere Planbarkeit bei Förderungen sowie Änderungen bei der Finanzierung der Krankenanstalten.

Konkret geht es dabei um den Betriebsabgang der Fondskrankenanstalten, an dem die Gemeinden mittlerweile rund 48 Prozent tragen. Gesetzlich vorgesehen sind für die Gemeinden 40 Prozent. Der Gemeindebund fordert eine Rückkehr zur ursprünglichen Aufteilung von 60 zu 40 zwischen Land und Gemeinden.

Winkler kündigte an, einen Brief an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Oberösterreich zu schicken. Die Gemeinden sollen die Forderungen des Kremsmünsterer Manifests 2026 mit Petitionen in den jeweiligen Gemeinderäten bekräftigen.

Kritik von der OÖVP an der Vorgangsweise

OÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner kritisierte, dass die Sorgen der Gemeinden für parteipolitisches Wahlkampfgetöse genutzt würden. Sie forderte Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ auf, konkrete Schritte zur Erarbeitung einer fairen und langfristigen Lösung zu unternehmen. Zugleich wies Angerlehner darauf hin, dass alle Gebietskörperschaften in Österreich von steigenden Kosten betroffen seien. Oberösterreich sei bei den Finanzen stabil, erklärte sie.

Härteausgleich als Instrument der Gemeindefinanzierung

Grundsätzlich dient der Härteausgleich im System der Gemeindefinanzierung dazu, Kommunen mit besonders angespannter Haushaltslage zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn reguläre Einnahmen wie Ertragsanteile oder eigene Steuereinnahmen nicht ausreichen, um laufende Ausgaben zu decken. Üblicherweise wird dabei zwischen einem ausgeglichenen Haushalt und einem strukturellen Defizit unterschieden, das durch einmalige oder wiederkehrende Zuschüsse abgefedert werden soll. Eine steigende Zahl solcher Fälle gilt allgemein als Hinweis darauf, dass sich die finanzielle Basis vieler Gemeinden über einen längeren Zeitraum verschlechtert hat.

Auch die Finanzierung von Krankenanstalten ist in Österreich traditionell zwischen mehreren Ebenen aufgeteilt. Länder, Sozialversicherungsträger, Bund und Gemeinden tragen gemeinsam die Betriebsabgänge der Spitäler, wobei die genaue Aufteilung in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand politischer Verhandlungen war. Steigende Gesundheitskosten und ein wachsender Bedarf an stationärer wie ambulanter Versorgung führen in solchen Finanzierungsmodellen regelmäßig zu höheren Abgängen, die auf die beteiligten Gebietskörperschaften umgelegt werden. Wenn der tatsächliche Anteil einer Ebene über den ursprünglich vereinbarten Schlüssel hinaus ansteigt, wird dies von den Betroffenen häufig als zusätzliche Belastung des eigenen Budgets wahrgenommen und zum Anlass für Forderungen nach einer Neuverhandlung der Auf