SPÖ-Spitze berät über Kurs der Partei – Ludwig spricht von Wunsch nach Veränderung

Die SPÖ hat am Sonntagnachmittag auf höchster Ebene über ihre weitere Ausrichtung beraten. Zunächst trafen sich die Landeschefs der Partei im Wiener Rathaus, anschließend kamen am späteren Nachmittag die Spitzen der Bundes-SPÖ im Wiener Hotel Steigenberger zusammen. Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig sprach vor dem Treffen von einem Wunsch nach Veränderung innerhalb der Partei.

Beratungen zwischen Rathaus und Hotel Steigenberger

Im Rathaus stimmten sich die Landesspitzen der SPÖ nach Angaben von Ludwig eng miteinander ab und erarbeiteten eine gemeinsame Linie. Erst danach folgte das Treffen der Bundesparteispitze im Hotel Steigenberger. Ludwig äußerte sich vor Beginn dieses Treffens gegenüber Medien und erklärte, man werde sich auf einen gemeinsamen Prozess einigen. Er gehe von einer einvernehmlichen Entscheidung aus.

Eine Mitgliederbefragung hielt Ludwig für nicht notwendig. SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler äußerte sich beim Eintreffen im Hotel nicht zu den laufenden Beratungen.

Abstimmungsprozesse in Parteistrukturen

Grundsätzlich sind Parteien in Österreich föderal organisiert, mit Landesorganisationen, die eigene Gremien und Vorsitzende haben. Bei größeren Richtungsfragen ist es üblich, dass sich Landesspitzen zunächst untereinander abstimmen, bevor sie mit der Bundespartei in Verhandlungen treten. Eine solche gestufte Vorgehensweise soll in der Regel sicherstellen, dass unterschiedliche regionale Interessen gebündelt werden, bevor eine gesamtparteiliche Entscheidung getroffen wird.

Mitgliederbefragungen gelten in vielen Parteien als ein Instrument, um weitreichende personelle oder programmatische Entscheidungen zusätzlich zu legitimieren. Sie werden jedoch nicht bei jedem innerparteilichen Abstimmungsprozess eingesetzt, sondern meist dann, wenn eine breitere Basis eingebunden werden soll oder interne Konflikte als besonders ausgeprägt gelten. Ob ein solches Instrument angewendet wird, liegt in der Regel im Ermessen der jeweiligen Parteigremien.