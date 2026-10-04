SPÖ-Unruhe nach Zeiler-Vorstoß: Babler lädt Landesparteichefs zum Krisengespräch nach Wien

In der SPÖ herrscht seit Tagen Unruhe. Auslöser ist der Medienmanager Gerhard Zeiler, der sich öffentlich als möglicher neuer Bundesparteichef in Stellung gebracht hat. Als Reaktion darauf hat Parteiobmann Andreas Babler die Landesparteivorsitzenden zu einem Austausch am Sonntag nach Wien eingeladen.

Babler lädt Länderchefs zu Gespräch in Wien

Andreas Babler hat die Vorsitzenden der Landesparteien zu einem informellen Treffen am Sonntag in Wien eingeladen. Im Mittelpunkt des Austauschs steht der Vorstoß von Gerhard Zeiler, der sich öffentlich als neuer Bundesparteichef ins Gespräch gebracht hat.

SPÖ-Vorarlberg-Chef Mario Leiter zeigte sich überrascht von Zeilers Vorgehen. Er habe keinen Kontakt zu Gerhard Zeiler und habe auch nicht gewusst, dass dieser mit seinen Ambitionen an die Öffentlichkeit gehen werde, so Leiter. Nach dem Treffen in Wien will er seinen erweiterten Landesparteivorstand einberufen, um die Vorarlberger Parteigremien über die Entwicklungen zu informieren.

Andreas Babler war beim Bundesparteitag vor einem halben Jahr der einzige Kandidat für den Parteivorsitz und wurde damals mit über 80 Prozent der Stimmen gewählt.

Verfahren für einen Wechsel an der Parteispitze

Grundsätzlich kann eine Änderung an der Spitze einer Partei wie der SPÖ nicht formlos erfolgen. Für eine Neuwahl des Bundesparteivorsitzes müsste ein Bundesparteitag einberufen werden, bei dem die Delegierten der Landesorganisationen über die Führung abstimmen. Ein solcher Parteitag ist derzeit jedoch nicht angesetzt, ebenso wenig steht aktuell eine Wahl zum Bundesparteivorsitz an.

Informelle Treffen wie jenes am kommenden Sonntag dienen in der Regel dazu, innerhalb der Partei Positionen auszutauschen und ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen, ohne dass damit bereits formale Beschlüsse verbunden sind. Erst ein ordentlicher Parteitag hätte die Kompetenz, über die Besetzung der Parteispitze zu entscheiden. Bis dahin bleibt die Führungsfrage innerhalb der SPÖ eine Frage interner Abstimmung zwischen Bundespartei und Landesorganisationen.