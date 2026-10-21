SPÖ will Mietmonitor für Salzburg: KI soll überteuerte Wohnungen aufspüren

Die SPÖ fordert für die Stadt Salzburg die Einführung eines sogenannten Mietmonitors. Ein entsprechendes System soll künftig auffällige Mietangebote automatisiert erfassen und herausfiltern. Gemeinderat Sebastian Lankes bringt dazu am Mittwoch einen Antrag im Salzburger Gemeinderat ein.

Antrag im Gemeinderat

Der Antrag der SPÖ sieht vor, dass der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl von der KPÖ die Umsetzung eines Mietmonitors für die Stadt Salzburg prüfen soll. Sebastian Lankes begründet den Vorstoß damit, dass ein solches Instrument dabei helfen könne, auffällige Mietangebote effizient zu identifizieren.

Als auffällig gelten laut Lankes Angebote, die mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Von Mietwucher spricht er hingegen erst bei Angeboten, die mehr als 50 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete angesiedelt sind. Diese Abstufung soll als Orientierung dafür dienen, welche Fälle im Rahmen eines Mietmonitors besondere Aufmerksamkeit erhalten sollen.

Unterstützt werden soll das System nach den Vorstellungen der SPÖ durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Diese soll im Bereich der Verwaltung zum Einsatz kommen und dort bei der Auswertung von Mietangeboten Hilfestellung leisten. Als Vorbild nennt die SPÖ Modelle, die bereits in deutschen Großstädten wie Frankfurt und München verwendet werden.

Mietmonitore als Instrument der Marktbeobachtung

Grundsätzlich dienen Mietmonitore dazu, die Entwicklung von Mietangeboten auf dem Wohnungsmarkt systematisch zu beobachten. Dabei werden verfügbare Angebotsdaten erfasst und mit Vergleichswerten abgeglichen, etwa mit ortsüblichen Vergleichsmieten, wie sie häufig in Mietspiegeln ausgewiesen werden. Auf diese Weise lassen sich Abweichungen nach oben rascher erkennen, als dies bei einer rein manuellen Prüfung einzelner Angebote möglich wäre.

In der Praxis vergleichbarer Städte werden solche Systeme üblicherweise von der Verwaltung oder von damit beauftragten Stellen genutzt, um einen Überblick über das Preisniveau am Wohnungsmarkt zu gewinnen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz kann dabei vor allem bei der automatisierten Auswertung großer Datenmengen unterstützen, etwa wenn eine Vielzahl von Online-Inseraten laufend erfasst und eingeordnet werden soll. Dadurch lassen sich Muster oder auffällige Preisabweichungen tendenziell schneller sichtbar machen.

Begriffe wie ortsübliche Vergleichsmiete oder Mietwucher sind dabei keine beliebig wählbaren Kategorien, sondern beruhen grundsätzlich auf festgelegten Berechnungsgrundlagen beziehungsweise rechtlichen Einordnungen, die je nach Land und Regelwerk unterschiedlich ausgestaltet sein können. Ein Mietmonitor ersetzt in der Regel keine rechtliche Bewertung einzelner Mietverhältnisse, sondern liefert zunächst eine Datengrundlage, auf deren Basis weitere Schritte geprüft werden können.

Für Kommunen stellt sich bei der Einführung solcher Systeme regelmäßig die Frage, welche Datenquellen genutzt werden dürfen, wie aktuell und belastbar diese Daten sind und welche Stelle innerhalb der Verwaltung für Betrieb und Auswertung zuständig ist. Diese organisatorischen Rahmenbedingungen entscheiden maßgeblich darüber, wie wirksam ein Mietmonitor im jeweiligen Anwendungsfall tatsächlich ist.