Sporrer hält an Strafmündigkeit ab 14 fest und plant neue Regelung für jugendliche Intensivtäter

Nach einer weiteren schweren Gewalttat eines strafunmündigen 13-jährigen Intensivtäters in Vorarlberg hat Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) Forderungen nach einer Senkung des Strafalters erneut eine klare Absage erteilt. In der ORF-Sendung ZiB2 sagte sie dazu: „Das kommt ganz sicher nicht.“ Zugleich kündigte Sporrer eine Gesetzes-Novelle an, mit der der Umgang mit straffälligen Kindern unterhalb der Strafmündigkeitsgrenze neu geregelt werden soll.

Erneuter Fall sorgt für politischen Druck

Auslöser der aktuellen Debatte ist eine weitere schwere Gewalttat eines 13-Jährigen in Vorarlberg, der als Intensivtäter gilt. Da er erst 13 Jahre alt ist, gilt er nach geltendem Recht als strafunmündig und kann strafrechtlich nicht belangt werden. Der Fall hat die seit Wochen laufende politische Diskussion über den Umgang mit jugendlichen Intensivtätern weiter verschärft.

Alle Landeshauptleute fordern seit Wochen eine Herabsetzung des Strafalters auf 12 Jahre. Zu den Befürwortern zählt auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der sich dabei mit Regierungskollegen der FPÖ einig zeigt.

Justizministerin Sporrer widersprach dieser Forderung in der ZiB2 deutlich. „Meine Haltung ist: Kinder gehören erzogen und nicht eingesperrt“, sagte sie. Sie verwies darauf, dass die Kinder- und Jugendhilfe solche Kinder in ihre Obhut nehmen kann. Nach dem Heimaufenthaltsgesetz sei es zudem möglich, Kinder in entsprechenden Einrichtungen anzuhalten.

Sporrer bekräftigte: „Die Strafmündigkeit bleibt definitiv bei 14 Jahren.“ Gleichzeitig kündigte sie an, dass ihr Ministerium eine Gesetzes-Novelle vorbereitet habe. Diese soll regeln, wie mit unmündigen Minderjährigen umgegangen werden kann, die Straftaten begehen. Das neue Gesetz soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden.

Obsorge statt Strafverfahren bei unmündigen Tätern

Grundsätzlich gilt in Österreich die Strafmündigkeit ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Kinder, die jünger sind, können nach geltendem Recht kein strafrechtliches Verfahren durchlaufen, selbst wenn ihnen schwere Taten zur Last gelegt werden. Stattdessen greifen zivilrechtliche und sozialpädagogische Instrumente.

In solchen Fällen kann die Kinder- und Jugendhilfe die Obsorge übernehmen, wenn ein Kind eine Straftat begeht. Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind in Österreich auf Landesebene organisiert und für den Schutz und die Unterbringung gefährdeter oder auffälliger Minderjähriger zuständig. Ihre Maßnahmen reichen von ambulanter Betreuung bis zur stationären Unterbringung in Wohneinrichtungen.

Das Heimaufenthaltsgesetz bildet dabei eine rechtliche Grundlage, nach der Minderjährige unter bestimmten Voraussetzungen in Einrichtungen angehalten werden können. Es regelt, unter welchen Bedingungen freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegenüber Kindern und Jugendlichen zulässig sind, etwa wenn eine erhebliche Gefährdung vorliegt. Solche Maßnahmen unterscheiden sich grundlegend von einer strafrechtlichen Sanktion, da sie nicht auf Bestrafung, sondern auf Schutz und Betreuung abzielen.

Die politische Auseinandersetzung über eine mögliche Senkung der Strafmündigkeitsgrenze ist in Österreich nicht neu und wird regelmäßig im Zusammenhang mit öffentlich bekannt gewordenen Gewalttaten jugendlicher Täter geführt. Befürworter einer Herabsetzung argumentieren meist mit der Notwendigkeit stärkerer staatlicher Reaktionsmöglichkeiten bei besonders schweren Taten. Gegner verweisen dagegen auf internationale Kinderrechtsstandards sowie auf den Grundsatz, dass bei jungen Kindern erzieherische und entwicklungspsychologische Maßnahmen Vorrang vor strafrechtlicher Verfolgung haben sollten.

Mit der angekündigten Gesetzes-Novelle will das Justizministerium einen eigenen rechtlichen Rahmen schaffen, der speziell auf den Umgang mit unmündigen minderjährigen Straftätern zugeschnitten ist, ohne dabei die bestehende Altersgrenze der Strafmündigkeit zu verändern.