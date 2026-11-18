Das Land Steiermark hat am Mittwoch den geplanten Ausbau des Gewaltschutzes angekündigt. Im Zuge einer Sitzung des Gewaltschutzbeirats wurden mehrere Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Opferschutz und Gewaltprävention vorgestellt. Dazu zählen ein neues Pilotprojekt der Frauenhäuser Steiermark, der Aufbau einer telemedizinischen Gewaltambulanz durch die MedUni Graz sowie eine laufende Kampagne gegen sexualisierte Gewalt.

Neue Projekte und Fördersummen im Überblick

Der Gewaltschutzbeirat dient in der Steiermark als Plattform, über die sich Einrichtungen und Organisationen im Bereich Gewaltprävention, Opferschutz und Unterstützung Betroffener vernetzen. In der jüngsten Sitzung wurden mehrere konkrete Vorhaben besprochen.

Das Sozialressort des Landes unterstützt das Pilotprojekt „CHECK-IN“ der Frauenhäuser Steiermark mit 73.000 Euro. Parallel dazu fördert das Land die Entwicklung der telemedizinischen Gewaltambulanz „Forensic PETRA“ durch die MedUni Graz mit 640.000 Euro. Der erste Einsatz dieser Gewaltambulanz ist für Anfang 2027 im Krankenhaus Leoben vorgesehen.

Ergänzend dazu läuft seit Anfang November die Kampagne „Wir sind für dich da“, die auf sexualisierte Gewalt aufmerksam macht. Betroffene können sich über das kostenlose Beziehungstelefon unter der Rufnummer 0800 20 44 22 melden.

Forderung nach Fortführung der Bund-Länder-Finanzierung

Ein weiterer Punkt betrifft die Finanzierung von Schutzunterkünften im Rahmen der sogenannten Artikel-15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Auf Initiative der Steiermark wurde in der vergangenen Sozialreferentenkonferenz einstimmig beschlossen, sich für eine Fortführung dieser Finanzierung einzusetzen. Mittlerweile wurden erste Gespräche mit dem Bund darüber aufgenommen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wurden in der Steiermark bereits 13 Übergangswohnungen geschaffen. Sie dienen Betroffenen von Gewalt als Zwischenlösung, bevor eine langfristige Wohnperspektive gefunden wird.

Zu den angekündigten Maßnahmen äußerten sich der steirische Soziallandesrat Hannes Amesbauer von der FPÖ sowie Bundesrätin Antonia Herunter.

Artikel-15a-Vereinbarungen als Instrument der Bund-Länder-Zusammenarbeit

Artikel-15a-Vereinbarungen sind ein in Österreich übliches Instrument, mit dem Bund und Länder gemeinsame Vorhaben vertraglich regeln und finanzieren. Sie kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo Zuständigkeiten zwischen den Gebietskörperschaften aufgeteilt sind, etwa im Sozial- oder Gesundheitsbereich. Solche Vereinbarungen sind in der Regel zeitlich befristet und müssen nach Ablauf neu verhandelt werden, wenn die jeweiligen Programme fortgeführt werden sollen.

Im Bereich des Gewaltschutzes betreffen derartige Vereinbarungen häufig die Finanzierung von Schutzeinrichtungen wie Frauenhäusern oder Übergangswohnungen. Diese Unterkünfte ermöglichen es Betroffenen, kurzfristig eine gewaltfreie Wohnsituation zu erreichen, bevor eine dauerhafte Lösung gefunden wird. Da die Trägerorganisationen für den laufenden Betrieb auf gesicherte Fördermittel angewiesen sind, kommt der rechtzeitigen Verlängerung solcher Vereinbarungen in der Praxis eine wichtige Rolle zu.

Auch telemedizinische Angebote gewinnen im Gewaltschutz zunehmend an Bedeutung. Gewaltambulanzen ermöglichen grundsätzlich eine gerichtsfeste Dokumentation von Verletzungen nach Gewalterfahrungen, unabhängig davon, ob zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits eine Anzeige erstattet wird. Telemedizinische Modelle sollen diese Form der Versorgung auch an Standorten ermöglichen, an denen keine eigene forensische Ambulanz vor Ort vorhanden ist, indem medizinisches Personal über Videoverbindungen mit spezialisierten Fachkräften zusammenarbeitet.