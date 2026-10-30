Steiermark plant große Baurechtsreform – Weniger Genehmigungen und kürzere Fristen geplant

Die steirische Landesregierung hat eine umfassende Reform des Baugesetzes vorgelegt. Ziel ist es, Bau- und Raumordnungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der Entwurf sieht unter anderem Erleichterungen für kleinere Bautätigkeiten, Änderungen bei Stallgebäuden sowie verkürzte Fristen für Baugenehmigungen vor.

Weniger Genehmigungspflichten im Detail

Kleine Bautätigkeiten wie die Errichtung von Biotopen, Gartenmauern oder Zisternen auf dem eigenen Grundstück sollen künftig weder genehmigt noch gemeldet werden müssen. Auch in der Landwirtschaft soll es Erleichterungen geben: Die Genehmigungspflicht für die Errichtung von Hagelnetzen soll entfallen. Im Bereich von Stallgebäuden ist eine Rückkehr zum Prinzip der ortsüblichen Geruchsbelästigung vorgesehen.

Beim Bauen im Bestand verschiebt sich die Altersgrenze für Erleichterungen deutlich nach hinten. Bisher galten diese für Gebäude, die vor 1969 errichtet wurden. Künftig sollen Erleichterungen für alle Gebäude gelten, die älter als 30 Jahre sind. Für bestehende Bauteile können demnach unter bestimmten Voraussetzungen Abweichungen von den heute geltenden technischen Anforderungen zugelassen werden. Neu errichtete Bauteile müssen hingegen weiterhin die aktuell geltenden Anforderungen erfüllen.

Kürzere Fristen und neue Vorgaben für Gemeinden

Die Reform sieht zudem vor, die verpflichtende Baubesprechung auf der grünen Wiese abzuschaffen. Darüber hinaus sollen die Fristen für Baugenehmigungen verkürzt werden. Gemeinden sollen künftig nur noch ein Jahr Zeit haben, um Bebauungspläne zu erlassen. Läuft diese Frist ab, soll ein Bauverfahren direkt beginnen können, ohne dass zuvor ein Bebauungsplan vorliegen muss.

Das neue Baugesetz liegt nun sechs Wochen zur Begutachtung auf. Der Beschluss in der Landesregierung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Anschließend wird der Entwurf dem Landtag zur weiteren Behandlung vorgelegt.

Verfahren zwischen Begutachtung und Beschluss

Grundsätzlich durchlaufen Gesetzesvorhaben auf Landesebene mehrere Stufen, bevor sie endgültig in Kraft treten. Nach der Vorlage eines Entwurfs folgt üblicherweise eine Begutachtungsphase, in der Gemeinden, Interessenvertretungen, Fachabteilungen und die Öffentlichkeit Stellungnahmen einbringen können. Diese Rückmeldungen fließen in der Regel in die weitere Überarbeitung des Entwurfs ein, bevor sich die Landesregierung mit einer finalen Fassung befasst.

Erst nach einem Beschluss in der Landesregierung wird ein Gesetzesentwurf dem Landtag zur weiteren parlamentarischen Behandlung vorgelegt. Dort durchläuft er üblicherweise Ausschussberatungen, bevor eine Abstimmung im Plenum erfolgt. Bei umfangreichen Novellen wie einer Reform des Baugesetzes kann sich dieser Prozess über mehrere Monate erstrecken, da technische, rechtliche und raumplanerische Aspekte abgestimmt werden müssen.

Baugesetze regeln in Österreich auf Landesebene unter anderem, unter welchen Voraussetzungen Gebäude errichtet, verändert oder genutzt werden dürfen. Sie legen etwa fest, welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind, welche technischen Standards gelten und wie Gemeinden im Rahmen der örtlichen Raumplanung Bebauungspläne erlassen. Bebauungspläne wiederum bestimmen üblicherweise, in welcher Form und Dichte ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf, und schaffen damit die rechtliche Grundlage für einzelne Bauverfahren. Fehlt ein solcher Plan, können Bauvorhaben in manchen Bundesländern verzögert oder erschwert werden, da zunächst die planerischen Grundlagen geschaffen werden müssen.

Die Unterscheidung zwischen Bestandsgebäuden und Neubauten spielt in Bauordnungen regelmäßig eine Rolle, weil ältere Gebäude oft nach technischen Standards errichtet wurden, die von heutigen Anforderungen abweichen. Erleichterungen für den Bestand sollen in solchen Regelwerken üblicherweise verhindern, dass jede bauliche Maßnahme an einem älteren Gebäude eine vollständige Anpassung an aktuelle technische Vorgaben erfordert. Gleichzeitig wird bei neu errichteten Bauteilen in der Regel die Einhaltung der jeweils geltenden Standards verlangt, etwa im Bereich Statik, Brandschutz oder Energieeffizienz.