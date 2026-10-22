Steiermark schafft Leerstandsabgabe ab – 113 Landesgesetze werden vereinfacht

Die steirische Landesregierung hat bei einem Gipfel in der Grazer Burg am Donnerstag ein zweites Deregulierungsgesetz vorgestellt, mit dem 113 Landesgesetze vereinfacht werden sollen. Teil des Pakets ist die Abschaffung der Leerstandsabgabe, die mit Anfang 2029 fällt. Zu dem Treffen waren Fachleute, Sozialpartner sowie Vertreter von Städten und Gemeinden geladen.

Deregulierungspaket und das Ende der Leerstandsabgabe

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) erklärte, dass im Zuge des Gesetzesvorhabens 113 Gesetze durchforstet und elf davon abgeschafft worden seien. Als Begründung für das Aus der Leerstandsabgabe nannte Kunasek, dass der gewünschte Lenkungseffekt ausgeblieben sei. Ziel der Abgabe sei es gewesen, günstigen Wohnraum zu schaffen. Dies sei nicht gelungen, zugleich habe die Abgabe die Verwaltung belastet, so Kunasek.

Kunasek kündigte zudem Erleichterungen im Bauverfahren an. Bei vereinfachten Bauverfahren soll es künftig keine Bewilligungen mehr brauchen. Ein erster Teil des Deregulierungsgesetzes ist bereits seit Anfang 2026 in Kraft. Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) sagte, von den 113 geplanten Vorhaben seien bereits mehr als 50 umgesetzt. Die nun präsentierten Neuerungen sollen im zweiten Quartal des kommenden Jahres vom Landtag beschlossen werden.

Zustimmung und Kritik aus Politik und Wirtschaft

Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk begrüßte das zweite Deregulierungspaket. Auch NEOS-Landessprecher Niko Swatek äußerte sich positiv und erklärte, weniger Bürokratie sei immer zu begrüßen. Die Abschaffung der Leerstandsabgabe entspreche zudem einer langjährigen Forderung seiner Partei.

Kritik kam hingegen von den Grünen, der KPÖ und der SPÖ. Der Grüne Budgetsprecher Lambert Schönleitner bemängelte, den Gemeinden werde damit ein wichtiges Instrument für Einnahmen genommen. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz äußerte sich ebenfalls kritisch zu dem Vorhaben. SPÖ-Chef Max Lercher bezeichnete die Abschaffung der Leerstandsabgabe als „unglaublich“ und verwies darauf, dass Kunasek für sein eigenes Budget die Nächtigungsabgabe verdoppelt habe.

Instrument gegen Wohnungsleerstand

Leerstandsabgaben sind in mehreren Bundesländern ein Instrument, mit dem Kommunen oder Länder Eigentümer dazu bewegen wollen, ungenutzten Wohnraum dem Markt zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich soll eine solche Abgabe einen finanziellen Anreiz schaffen, Wohnungen zu vermieten oder zu verkaufen, statt sie dauerhaft leer stehen zu lassen. Die Einnahmen aus solchen Abgaben fließen üblicherweise den Gebietskörperschaften zu, die sie erheben, und werden teils zur Mitfinanzierung wohnungspolitischer Maßnahmen herangezogen.

Die Wirksamkeit solcher Lenkungsabgaben wird in der wohnungspolitischen Debatte allgemein unterschiedlich beurteilt. Befürworter verweisen auf den potenziellen Druck, den eine Abgabe auf Eigentümer ausübt, die Objekte andernfalls aus spekulativen oder anderen Gründen leer stehen lassen. Kritiker wenden ein, dass der Verwaltungsaufwand für die Erhebung und Kontrolle solcher Abgaben erheblich sein kann, insbesondere wenn der tatsächliche Leerstand schwer nachzuweisen ist. Deregulierungsvorhaben zielen allgemein darauf ab, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und Genehmigungsverfahren zu verkürzen, etwa indem Bewilligungspflichten durch einfachere Anzeige- oder Meldeverfahren ersetzt werden.