Steiermark und Kärnten halten erste gemeinsame Länderkonferenz seit Koralmbahn-Eröffnung ab

Die Landesregierungen von Steiermark und Kärnten kommen am Dienstag, dem 15. September 2026, in Graz zu einer gemeinsamen Konferenz zusammen. Es ist die vierte Sitzung dieser Art und zugleich die erste seit der Eröffnung der Koralmbahn. Die Delegation aus Kärnten reist mit dem Zug nach Graz an. Im Anschluss an die Beratungen geben Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) um 12:00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz, die im Livestream übertragen wird.

Vierte Länderkonferenz nach Bahn-Eröffnung

Die gemeinsame Konferenz der beiden Landesregierungen findet in Graz statt. Es handelt sich um das vierte Treffen dieses Formats seit seinem Bestehen. Besondere Bedeutung erhält die Zusammenkunft dadurch, dass sie die erste Konferenz seit der Eröffnung der Koralmbahn ist, jener Zugverbindung, die Kärnten und die Steiermark direkter miteinander verbindet.

Die Kärntner Delegation reiste für die Sitzung mit dem Zug nach Graz. Nach den Beratungen der beiden Landesregierungen treten Kunasek und Fellner gemeinsam vor die Presse. Die Pressekonferenz beginnt um 12:00 Uhr und wird per Livestream übertragen, sodass die Inhalte der Sitzung öffentlich zugänglich sind.

Zusammenarbeit zwischen Nachbarländern

Grundsätzlich dienen gemeinsame Konferenzen benachbarter Landesregierungen dazu, Themen zu besprechen, die beide Länder gleichermaßen betreffen. Dazu zählen üblicherweise Fragen der Verkehrsinfrastruktur, der Wirtschaftsentwicklung oder der Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Gesundheit oder Umwelt. Solche länderübergreifenden Treffen finden in Österreich in unterschiedlicher Regelmäßigkeit statt und variieren je nach Bundesländern in Format und Häufigkeit.

Die Koralmbahn verbindet als neue Schieneninfrastruktur die Steiermark und Kärnten und verkürzt die Reisezeit zwischen den beiden Bundesländern deutlich. Bei vergleichbaren Infrastrukturprojekten wird häufig erwartet, dass verbesserte Verkehrsanbindungen wirtschaftliche und gesellschaftliche Kooperationen zwischen den betroffenen Regionen erleichtern können. Ob und in welcher Form sich solche Effekte im konkreten Fall der Steiermark und Kärntens tatsächlich einstellen, ist Gegenstand politischer und wirtschaftlicher Beobachtung und lässt sich erst im weiteren Verlauf beurteilen.

Pressekonferenzen im Anschluss an Regierungssitzungen sind ein gängiges Instrument, um die Öffentlichkeit über Ergebnisse und Beschlüsse zu informieren. Die Übertragung per Livestream ermöglicht es Interessierten, die Aussagen der Landeshauptleute unmittelbar und ungefiltert zu verfolgen.