Steirische ÖVP-Chefin Khom fordert kürzere Sommerferien und früheren Ferienbeginn

Die steirische ÖVP-Chefin und Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom hat sich am Samstag in einer Aussendung für eine Neuregelung der Sommerferien ausgesprochen. Sie fordert einen um eine Woche früheren Ferienbeginn sowie eine Verkürzung der Sommerferien um insgesamt zwei Wochen. Khom hat dazu ein Schreiben an Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS geschickt und ihn um Prüfung ihres Vorschlags gebeten.

Khoms Vorstoß zur Ferienregelung

Khom begründet ihre Forderung mit mehreren Zielen. Sie verweist auf längere Lernphasen im Herbst, eine bessere Anpassung an die zunehmende Sommerhitze sowie eine Entlastung der Familien bei der Kinderbetreuung. Die Herbstferien bezeichnet sie dabei ausdrücklich als sinnvoll und stellt sie nicht infrage. Das von ihr vorgeschlagene Modell soll nach ihren Vorstellungen bundesweit einheitlich gelten und nicht auf die Steiermark beschränkt bleiben.

Bildungsminister Wiederkehr hatte sich bereits im September gegen eine Verkürzung der Sommerferien ausgesprochen. Wie er sich zu dem nun von Khom übermittelten Schreiben konkret positionieren wird, ist offen.

Aktuell beginnen die Sommerferien in Wien bereits Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli, während die Steiermark gesetzlich bedingt eine Woche später in die Ferien startet. Umgekehrt beginnt das neue Schuljahr in Wien eine Woche früher als in der Steiermark. Zur Forderung Khoms sind die Steirerinnen und Steirer nach Einschätzung des Berichts geteilter Meinung.

Unterschiedliche Ferienregelungen in Österreich

Grundsätzlich sind die Termine für Sommerferien in Österreich nicht in allen Bundesländern identisch. Die Staffelung der Ferienzeiten hat historisch unter anderem organisatorische Gründe, etwa um touristische Spitzenzeiten zu entzerren und den Reiseverkehr zu Ferienbeginn und -ende zu verteilen. Entscheidungen über den bundesweiten Rahmen der Schulferien fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit des Bildungsministeriums, während die konkrete Verteilung auf die einzelnen Bundesländer gesetzlich geregelt ist.

Diskussionen über die Länge und Lage der Sommerferien sind in Österreich kein neues Phänomen. Immer wieder werden Argumente wie längere Lernunterbrechungen, der sogenannte „Sommerloch-Effekt“ beim Lernstoff oder die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kinderbetreuung in die Debatte eingebracht. Auch klimatische Entwicklungen wie häufigere Hitzeperioden im Sommer werden in solchen Debatten zunehmend als Argument angeführt, etwa im Zusammenhang mit der Belastung von Schulgebäuden ohne ausreichende Kühlung oder mit gesundheitlichen Aspekten für Kinder bei hohen Temperaturen.

Bei vergleichbaren Vorstößen zur Veränderung von Ferienregelungen zeigt sich häufig, dass Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern sowie unterschiedliche Interessen von Bildungs-, Tourismus- und Familienpolitik eine Rolle spielen. Entsprechend verlaufen solche Reformvorhaben in der Praxis oft über längere Abstimmungsprozesse, bevor über eine mögliche Umsetzung entschieden wird.