Studie: Steiermarks Regierung setzte 36 Prozent aller Wahlversprechen um

Ein Forschungsteam der Universität Graz hat erstmals auf Landesebene untersucht, wie viele Wahlversprechen von FPÖ und ÖVP in der Steiermark bislang umgesetzt wurden. Die Ergebnisse wurden am Montagabend in Graz im Rahmen der Präsentation des „Jahrbuchs für Politik Steiermark“ vorgestellt. Demnach wurden von knapp 500 Wahlversprechen der beiden Regierungsparteien bis Juli 2026 rund 36 Prozent umgesetzt.

Auswertung von knapp 500 Versprechen

Die Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik ist eine der Herausgeberinnen des Jahrbuchs. Sie und ihr Team an der Universität Graz haben nachgezählt, wie viele der im Wahlkampf 2024 abgegebenen Versprechen von FPÖ und ÖVP bis Juli 2026 in die Praxis umgesetzt wurden. Die FPÖ hatte insgesamt 205 Versprechen in ihr Wahlprogramm geschrieben, die ÖVP kam auf 284. Rund 62 Prozent dieser Versprechen finden sich im gemeinsamen Arbeitsübereinkommen der beiden Parteien wieder.

Der Auswertung zufolge gelten 30 Prozent der Wahlversprechen als vollständig umgesetzt, weitere 6 Prozent als teilweise umgesetzt. In Summe ergibt das jenen Anteil von rund 36 Prozent, den die Analyse für den gesamten Beobachtungszeitraum bis Juli 2026 ausweist.

Schwerpunkte bei Sozialem und Infrastruktur

Bei beiden Parteien zeigte sich ein deutlicher Schwerpunkt im Bereich Soziales. Bei der FPÖ ist Soziales jener Themenbereich, in dem die meisten Wahlversprechen überhaupt formuliert wurden. Bei der ÖVP wiederum war Infrastruktur das zentrale Wahlkampfthema. Als Beispiel für ein umgesetztes Wahlversprechen nannte die Analyse die Neuregelung der Bedarfszuweisungen an die Gemeinden.

Erstmals Daten auf Landesebene

Katrin Praprotnik beschäftigt sich nach eigener Aussage seit vielen Jahren mit der Erforschung von Wahlversprechen und deren Umsetzung auf Bundesebene. Eine vergleichbare systematische Auswertung auf Landesebene, wie sie nun für die Steiermark vorliegt, gab es laut der Präsentation bislang nicht. Die Daten aus Graz liefern damit erstmals einen quantitativen Einblick, in welchem Ausmaß Regierungsparteien eines Bundeslandes ihre im Wahlkampf gemachten Zusagen tatsächlich in politisches Handeln übersetzen.

Methodik der Wahlversprechen-Forschung

In der politikwissenschaftlichen Forschung werden Wahlversprechen üblicherweise aus den Wahlprogrammen der Parteien herausgearbeitet und einzeln katalogisiert. Anschließend wird im Zeitverlauf überprüft, ob eine Zusage vollständig umgesetzt, teilweise umgesetzt, gebrochen oder noch offen ist. Solche Analysen orientieren sich in der Regel an öffentlich zugänglichen Dokumenten wie Regierungsprogrammen, Gesetzesbeschlüssen oder Budgetunterlagen. Die Methode wird international unter anderem genutzt, um die Verlässlichkeit von Parteiversprechen über mehrere Legislaturperioden und Länder hinweg vergleichbar zu machen.

Auf Bundesebene werden solche Auswertungen in Österreich bereits seit längerer Zeit erstellt und dienen auch als Grundlage für Diskussionen über die Glaubwürdigkeit politischer Zusagen. Dass derartige Untersuchungen nun auch auf Länderebene durchgeführt werden, hängt mit dem höheren Aufwand zusammen, der mit der Erfassung regionaler Wahlprogramme und der Nachverfolgung ihrer Umsetzung verbunden ist. Arbeitsübereinkommen zwischen Koalitionspartnern, wie sie auch in der Steiermark zwischen FPÖ und ÖVP bestehen, bilden dabei häufig die Schnittmenge zwischen den ursprünglichen Programmen beider Parteien und geben einen Hinweis darauf, welche Vorhaben überhaupt in gemeinsames Regierungshandeln einfließen.

Bedarfszuweisungen, wie sie im Rahmen der Analyse als Beispiel für ein umgesetztes Vorhaben genannt wurden, sind grundsätzlich finanzielle Mittel, die Länder zusätzlich zu den regulären Ertragsanteilen an Gemeinden vergeben, etwa um strukturelle Unterschiede zwischen einzelnen Kommunen auszugleichen oder bestimmte Investitionen zu ermöglichen. Die konkrete Ausgestaltung solcher Zuweisungen liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Landesregierung.