Studierende empfangen Wissenschaftsministerin Holzleitner mit Mahnwache gegen Uni-Sparbudget in Klagenfurt

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Montag die Universität Klagenfurt besucht. Es war der erste Besuch der Ministerin an der Alpen-Adria-Universität, seit die Universitäten vom Bund Sparvorgaben erhalten haben. Studierende empfingen Holzleitner mit Protesten: Mit einer Mahnwache, Transparenten und schwarzer Kleidung machten sie gegen das Unibudget mobil.

Protest zum Auftakt des Ministerinnenbesuchs

Bereits beim Eintreffen der Ministerin versammelten sich Studierende zu einer Mahnwache. Mit Transparenten und schwarzer Kleidung richteten sie sich gegen die Budgetvorgaben für die Universitäten. Holzleitner stellte sich im Laufe ihres Besuchs auch den Studierenden.

Bis 2030 stehen allen österreichischen Universitäten gemeinsam 16 Milliarden Euro zur Verfügung. Diese Summe liegt um zwei Milliarden Euro unter jener Höhe, die von den Universitäten gefordert worden war. Holzleitner erklärte, am Gesamtbudget werde nicht mehr gerüttelt. Zugleich verwies sie darauf, dass es im Rahmen des FTI-Pakts, der Forschung, Technologie und Innovation betrifft, zusätzliches Geld für die Forschung geben könnte.

Wie hoch die konkreten Einsparungen für die Universität Klagenfurt ausfallen werden, steht noch nicht fest. Diese Zahl soll erst im Frühjahr feststehen. Rektorin Ada Pellert leitet die Alpen-Adria-Universität, an der seit dem Sommer überlegt wird, an welchen Stellen gespart werden könnte. Im Gespräch sind dabei weniger extern vergebene Lehraufträge, nicht mehr ausgeschriebene Stellen, verzögerte Nachbesetzungen sowie der Verzicht auf Neueinstellungen nach Pensionierungen.

Neubau soll von Einsparungen ausgenommen bleiben

Von den Sparplänen ausgenommen bleibt laut Holzleitner das geplante Gebäude mit dem Namen 22nd Century Center. Für das Projekt sind 91 Millionen Euro vorgesehen. Der Spatenstich soll im kommenden Jahr erfolgen, der Lehrbetrieb in dem neuen Gebäude ab 2029 möglich sein. Die Ministerin betonte, dass es bei diesem Bauvorhaben keinen Sparstift gebe.

Sparvorgaben im österreichischen Universitätssystem

Die Finanzierung der österreichischen Universitäten wird grundsätzlich über mehrjährige Leistungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den einzelnen Hochschulen geregelt. Darin wird festgelegt, welche Mittel eine Universität für einen bestimmten Zeitraum erhält und welche Leistungen in Lehre und Forschung damit verbunden sind. Über diesen Rahmen hinaus einigen sich Bund und Universitäten in regelmäßigen Abständen auf ein Gesamtbudget, das anschließend auf die einzelnen Standorte verteilt wird.

Stehen den Universitäten insgesamt weniger Mittel zur Verfügung als von den Hochschulen eingeplant, wirkt sich das üblicherweise auf mehreren Ebenen aus. Dazu zählen häufig die Personalplanung, etwa bei der Nachbesetzung freiwerdender Stellen, sowie der Umfang an extern vergebener Lehre, mit der Universitäten zusätzliche Lehrveranstaltungen abdecken. Auch der Zeitpunkt, zu dem offene Stellen ausgeschrieben oder besetzt werden, gerät in solchen Phasen häufig in den Fokus interner Planungen.

Bauprojekte wie Neubauten oder größere Sanierungen werden an Universitäten in der Regel gesondert finanziert und sind oft über eigene Vereinbarungen oder zusätzliche Mittel abgesichert. Das kann dazu führen, dass laufende Bauvorhaben auch in Zeiten angespannter Budgets weitergeführt werden, während bei laufenden Betriebskosten, etwa im Personalbereich, nach Einsparmöglichkeiten gesucht wird. Diese Trennung zwischen Bau- und Betriebsbudgets ist im österreichischen Hochschulsystem ein gängiges Prinzip.

Proteste von Studierenden gegen Budgetentscheidungen sind an österreichischen Universitäten kein neues Phänomen. Mahnwachen, Transparente oder einheitliche Kleidung werden dabei häufig genutzt, um bei Terminen von Regierungsmitgliedern oder Universitätsleitungen öffentlich auf die Anliegen der Studierendenschaft aufmerksam zu machen. Solche Aktionen richten sich in der Regel an die Öffentlichkeit und die anwesenden Verantwortlichen zugleich, ohne dass damit automatisch ein bestimmter politischer Entscheidungsprozess beeinflusst wird.