Susanna Riedlsperger zur neuen JUNOS-Bundesvorsitzenden gewählt

Susanna Riedlsperger ist am Freitagabend zur neuen Bundesvorsitzenden der JUNOS gewählt worden. Die 25-Jährige löst damit Sophie Wotschke an der Spitze der Jugendorganisation von NEOS ab. Riedlsperger ist Tiroler NEOS-Landtagsabgeordnete und bislang stellvertretende Landesvorsitzende der NEOS in Tirol.

Wechsel an der JUNOS-Spitze

Mit der Wahl am Freitagabend übernimmt Susanna Riedlsperger den Bundesvorsitz der JUNOS von Sophie Wotschke. Wotschke ist Nationalratsabgeordnete. Riedlsperger bringt aus ihrer bisherigen politischen Tätigkeit in Tirol Erfahrung in die neue Funktion ein: Sie sitzt im Tiroler Landtag für die NEOS und war zuletzt stellvertretende Landesvorsitzende der Partei in Tirol.

Zur Personalie äußerten sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos sowie die NEOS-Landessprecherin in Tirol, Birgit Obermüller. Beide sind in der Mutterpartei NEOS in führenden Funktionen tätig, Hoyos auf Bundesebene, Obermüller als Landessprecherin in Tirol.

Aufgabe und Struktur der Jugendorganisation

JUNOS ist die Jugendorganisation der liberalen Partei NEOS. Jugendorganisationen politischer Parteien sind in Österreich üblicherweise eigenständig organisiert, verfügen über eigene Vorsitzende und eigene Gremien, stehen aber inhaltlich und personell in enger Verbindung zur Mutterpartei. Sie dienen grundsätzlich dazu, jüngere Mitglieder an parteipolitische Arbeit heranzuführen, eigene Themenschwerpunkte zu setzen und Nachwuchspolitikerinnen und -politiker aufzubauen, die später auch in Landtagen, im Nationalrat oder in Parteifunktionen auf Bundesebene aktiv werden.

Der Bundesvorsitz einer solchen Jugendorganisation wird in der Regel von den Mitgliedern beziehungsweise Delegierten im Rahmen eines Bundeskongresses oder einer vergleichbaren Versammlung gewählt. Die Funktion umfasst üblicherweise die Vertretung der Organisation nach außen, die Koordination der Landesgruppen sowie die Abstimmung mit der Bundespartei zu inhaltlichen und organisatorischen Fragen. Wechsel an der Spitze solcher Jugendorganisationen sind ein wiederkehrender Vorgang, der häufig mit dem beruflichen oder politischen Werdegang der bisherigen Amtsträgerinnen und Amtsträger zusammenhängt, etwa wenn diese zusätzliche Mandate oder Funktionen übernehmen.