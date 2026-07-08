Telfs kämpft mit Bürgerinitiative gegen drohende Schließung des Bezirksgerichts

Bürgerinitiative in Telfs für Erhalt des Bezirksgerichts

Die Marktgemeinde Telfs im Bezirk Innsbruck-Land startet eine parteiübergreifende Bürgerinitiative zum Erhalt des Bezirksgerichts Telfs. Der Gemeinderat beschloss am 2. Juli 2026 einstimmig eine parlamentarische Bürgerinitiative. Hintergrund sind Pläne des Justizministeriums, im Zuge einer Strukturreform kleinere Bezirksgerichte zusammenzulegen oder zu schließen. Eine endgültige Entscheidung liegt bislang nicht vor.

Seit dieser Woche liegen Unterschriftenlisten in 13 Gemeinden auf. Unterschreiben können alle wahlberechtigten Personen ab 16 Jahren. Für eine Behandlung der parlamentarischen Bürgerinitiative im Nationalrat sind mindestens 500 Unterschriften erforderlich.

Unterschriftenlisten in 13 Gemeinden

Die Listen liegen im Bürgerservice und Gemeindeamt Telfs sowie in den Gemeindeämtern von Pfaffenhofen, Oberhofen, Flaurling, Polling, Hatting, Inzing, Ranggen, Unterperfuss, Oberperfuss, Zirl, Pettnau und Wildermieming auf. Das Bezirksgericht Telfs ist für diese 13 Gemeinden mit insgesamt mehr als 43.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig.

Breite politische Unterstützung

Bürgermeister Christian Härting (WFT) bezeichnete den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss als starkes Bekenntnis zur Region. Gemeindevorstand Christoph Walch (Grüne), Vizebürgermeister Johannes Augustin (NEOS) und Gemeinderat Norbert Tanzer (DEIN T) unterstützen die Initiative. Auch Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger sprachen sich gegen eine mögliche Schließung aus.

Gericht mit hoher Auslastung, Gebäude erst saniert

Im Jahr 2025 wurden am Bezirksgericht Telfs unter anderem 2.759 Grundbuchsanträge, rund 1.700 Zivilverfahren, 3.360 Exekutionsverfahren und 357 Verlassenschaftsverfahren bearbeitet. Rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger nehmen pro Jahr bei wöchentlichen Amtstagen kostenlose Rechtsauskünfte in Anspruch. Die Generalsanierung des Gerichtsgebäudes wurde 2025 abgeschlossen. Es wäre nach 2005, 2012 und 2019 der vierte Versuch einer Schließung des Bezirksgerichts Telfs.