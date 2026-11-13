Tierschutzreferenten fordern höhere Strafen bei Tierquälerei

Die Tierschutzreferenten der österreichischen Bundesländer haben sich bei einem Treffen in Salzburg einstimmig dafür ausgesprochen, härtere Strafen bei Tierquälerei einzuführen. Die Bundesregierung soll demnach prüfen, den derzeitigen Strafrahmen von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe anzuheben und strengere strafrechtliche Bestimmungen für besonders schwere Fälle von Tierquälerei zu schaffen. Die Forderung ging vom steirischen Tierschutzreferenten Hannes Amesbauer (FPÖ) aus.

Einstimmiger Beschluss nach steirischem Vorstoß

Der Beschluss der Tierschutzreferenten fiel einstimmig. Grundlage dafür war eine Initiative aus der Steiermark, wo sich der Steiermärkische Landtag bereits im Juli einstimmig für eine entsprechende Novellierung des Strafgesetzbuches ausgesprochen hatte. Mit dem Beschluss in Salzburg bekräftigten die Tierschutzreferenten aller Bundesländer diese Position und richteten die Forderung nun gemeinsam an die Bundesregierung, die für Änderungen im Strafrecht zuständig ist.

Neben der Forderung nach einem höheren Strafrahmen brachte die Steiermark bei dem Treffen weitere Initiativen ein. Dazu zählt der Vorschlag einer österreichweit abgestimmten Bewusstseinsbildungs- und Präventionskampagne zum Thema verantwortungsvolle Tierhaltung. Zudem drängt die Steiermark auf einen bundesweit einheitlichen Vollzug des Qualzuchtverbots sowie auf die Weiterentwicklung datenbasierter Modelle, mit denen Tierschutzkontrollen künftig gezielter durchgeführt werden sollen.

Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern

Der Tierschutz ist in Österreich zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Grundsätzlich regelt das Bundestierschutzgesetz die Haltung, den Umgang und den Schutz von Tieren, während der Vollzug der Kontrollen in der Zuständigkeit der Länder liegt. Strafrechtliche Bestimmungen, etwa zur Höhe möglicher Freiheits- oder Geldstrafen bei Tierquälerei, sind hingegen im Strafgesetzbuch verankert und damit Bundessache. Forderungen der Länder nach schärferen Strafen richten sich deshalb an die Bundesregierung und den Nationalrat, da Änderungen am Strafrahmen eine entsprechende Gesetzesnovelle erfordern.

Die Tierschutzreferentenkonferenz dient als regelmäßige Austauschplattform der für Tierschutz zuständigen Mitglieder der Landesregierungen. Dort werden länderübergreifende Anliegen abgestimmt und gemeinsame Positionen gegenüber dem Bund formuliert. Solche Beschlüsse haben empfehlenden Charakter, eine rechtliche Bindungswirkung für die Bundesregierung besteht nicht. Ob und in welcher Form die Forderungen nach einer Anhebung des Strafrahmens tatsächlich in ein Gesetzgebungsverfahren münden, hängt von der weiteren politischen Behandlung auf Bundesebene ab.

Qualzuchtverbot und Kontrollpraxis

Das Qualzuchtverbot untersagt die Zucht von Tieren, wenn dabei erblich bedingte Schmerzen, Leiden, Schäden oder Ängste zu erwarten sind, etwa durch extreme äußerliche Merkmale bei bestimmten Hunde- oder Katzenrassen. Da der Vollzug solcher Vorgaben in der Praxis bei den Ländern liegt, können sich regionale Unterschiede in der Auslegung und Kontrolle ergeben. Eine bundesweit einheitlichere Handhabung soll solche Unterschiede verringern. Datenbasierte Modelle, wie sie im Rahmen der Tierschutzkontrollen angedacht sind, kommen in verschiedenen Verwaltungsbereichen zunehmend zum Einsatz, um Kontrollressourcen risikoorientiert einzusetzen, etwa durch die Auswertung bisheriger Beanstandungen oder Meldungen.