Tirol treibt Verwaltungsreform voran – 77 Maßnahmen gegen Bürokratie beschlossen

Die Tiroler Landesregierung will die Entbürokratisierung auf Landesebene weiter vorantreiben. Im Rahmen des 2024 etablierten Verwaltungsreformprojekts „Tirol Konvent“ wurde gemeinsam mit Sozialpartnern wie Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung ein „Zielbild“ für Design und Leistung der Tiroler Verwaltung erarbeitet. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) betonte, im Zentrum des Bemühens stehe eine Verwaltung, die ermöglichen und nicht verzögern solle.

77 Maßnahmen im Rahmen des Tiroler Konvents

Der „Tirol Konvent“ verfolgt das Ziel, wöchentlich Maßnahmen zu verabschieden, um das Leben der Menschen in Tirol zu verbessern. Mit Stand 30. Oktober liegt die Gesamtzahl der Maßnahmen bei 77. Davon sind 35 bereits umgesetzt, 41 befinden sich derzeit in Umsetzung. Eine weitere Maßnahme soll im Jahr 2028 initiiert werden.

Zu den bereits beschlossenen oder in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zählt etwa eine Bestätigung des vollständigen Vorliegens von Dokumenten in Genehmigungsverfahren für Kleinviehweiden. Ebenso vorgesehen ist eine Vereinfachung von Betriebsbewilligungen im Rahmen der Behindertenhilfe. Beide Beispiele stehen stellvertretend für den breiteren Katalog an Vereinfachungen, die im Rahmen des Konvents erarbeitet wurden.

Sozialpartner bündeln sich im Verwaltungsforum

An der Erstellung des Zielbildes waren neben den klassischen Sozialpartnern auch die Caritas Tirol, der Gemeindeverband Tirol sowie weitere Sozialinstitutionen beteiligt. Die beteiligten Partner firmieren gemeinsam unter der Bezeichnung „Verwaltungsforum Sozialpartnerschaft“. Dieses Forum trifft sich seit Beginn des „Tirol Konvent“ vierteljährlich.

Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ) erklärte, das Forum begleite laufende Verwaltungsreformprozesse. Auch Simon Meinschad, Vizepräsident der Industriellenvereinigung Tirol, ist in die Arbeit des Konvents eingebunden. Die enge Einbindung von Wirtschafts-, Arbeitnehmer- und Sozialvertretungen soll sicherstellen, dass die erarbeiteten Maßnahmen die Perspektiven unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen berücksichtigen.

Digitale Plattform und One-Stop-Shop-Prinzip

Ein wesentlicher Baustein der Reformbemühungen ist die weitere Digitalisierung von Verwaltungsabläufen. Auf Landesebene existiert bereits eine digitale Verwaltungsplattform, die laufend weiterentwickelt wird. Über sie sind bereits ein sogenanntes „Verfahrenstracking“ sowie digitale Einreichungen möglich. Zudem soll das „One-Stop-Shop“-Prinzip, bei dem Anliegen möglichst über eine einzige Anlaufstelle abgewickelt werden können, weiter forciert werden.

Verwaltungsreformen als wiederkehrendes politisches Thema

Bestrebungen zum Bürokratieabbau sind in Österreich auf Bundes- wie auf Landesebene ein wiederkehrendes politisches Anliegen. Grundsätzlich zielen solche Reformprozesse darauf ab, Genehmigungsverfahren zu verkürzen, Zuständigkeiten zu bündeln und Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Dabei spielt die Einbindung von Interessenvertretungen wie Kammern, Sozialverbänden und Gemeindevertretungen häufig eine wichtige Rolle, da diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf praktische Hürden im Verwaltungsalltag hinweisen können.

Das One-Stop-Shop-Prinzip gilt in der öffentlichen Verwaltung allgemein als Modell, bei dem Bürgerinnen, Bürger sowie Unternehmen ihre Anliegen möglichst gebündelt über eine zentrale Stelle abwickeln können, anstatt mit mehreren Behörden getrennt kommunizieren zu müssen. Digitale Plattformen mit Funktionen wie einem Verfahrenstracking sollen zudem für mehr Transparenz über den Bearbeitungsstand einzelner Anträge sorgen. Solche Systeme werden in vielen Bundesländern schrittweise ausgebaut, wobei der Umfang und die Geschwindigkeit der Umsetzung je nach Verwaltungsebene und technischer Infrastruktur unterschiedlich ausfallen können.