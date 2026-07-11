Tiroler Bauernbund tagt im Stubaital – Geisler lässt Obmann-Kandidatur offen

Tiroler Bauernbund tagt im Stubaital – Obmannfrage offen

Der 35-köpfige Vorstand des Tiroler Bauernbundes ist am Freitag im Stubaital zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Sitzung standen die Zukunft der Tiroler Agrarpolitik sowie die Vorbereitung der anstehenden Urwahlen.

Am 12. Dezember findet der Landesbauernrat statt, das höchste Gremium des Bauernbundes. Dort wählen hunderte Delegierte aus ganz Tirol den Obmann sowie seine Stellvertreter.

Geisler lässt Kandidatur offen

Josef Geisler steht dem Tiroler Bauernbund seit 13 Jahren vor. Der 64-jährige Landesrat ist zuständig für Raumordnung, Energie, Straßenbau und Agrarangelegenheiten. Ob er beim Landesbauernrat erneut als Obmann kandidiert, ließ Geisler bislang offen.

Der Tiroler Bauernbund zählt 18.000 Mitglieder und ist in 277 Gemeinden mit insgesamt 316 Ortsgruppen vertreten.